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Суд арестовал 13 российских самолетов за полеты в оккупированный Крым

Четверг, 5 августа 2021, 16:45
Суд арестовал 13 российских самолетов за полеты в оккупированный Крым
фото: прокуратура АР Крым

Суд наложил арест на 13 воздушных судов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров с и к закрытому Украиной пункта пропуска "Симферополь-авиа", что находится на временно оккупированной Россией территории АР Крым.

Источник: прокуратура АР Крым

Детали: Досудебным расследованием установлено неоднократное нарушение должностными лицами одной из российских авиакомпаний, которая осуществляет регулярные рейсы на оккупированную территорию, порядка въезда и выезда из нее, с целью причинения вреда интересам Украины.

Отмечается, что в период с 2019 года и по настоящее время, в нарушение норм международного и украинского законодательства, авиаперевозчиком незаконно используются 13 пассажирских самолетов марки Airbus для переправки лиц через государственную границу Украины, а на его официальном вебсайте осуществляется непосредственная продажа билетов в оккупированный РФ полуостров.

Однако, теперь известно, что не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки на оккупированный полуостров.

В рамках этого уголовного производства ранее наложили арест на 211 воздушных судов.

Почему это важно: Осуществление перелетов российскими (преимущественно) авиакомпаниями Украина рассматривает как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой уголовную ответственность.

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияРосcияавиаарест
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