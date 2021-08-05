Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Суд арестовал 13 российских самолетов за полеты в оккупированный Крым

Четверг, 5 августа 2021, 16:45
фото: прокуратура АР Крым

Суд наложил арест на 13 воздушных судов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров с и к закрытому Украиной пункта пропуска "Симферополь-авиа", что находится на временно оккупированной Россией территории АР Крым.

Источник: прокуратура АР Крым

Детали: Досудебным расследованием установлено неоднократное нарушение должностными лицами одной из российских авиакомпаний, которая осуществляет регулярные рейсы на оккупированную территорию, порядка въезда и выезда из нее, с целью причинения вреда интересам Украины.

Отмечается, что в период с 2019 года и по настоящее время, в нарушение норм международного и украинского законодательства, авиаперевозчиком незаконно используются 13 пассажирских самолетов марки Airbus для переправки лиц через государственную границу Украины, а на его официальном вебсайте осуществляется непосредственная продажа билетов в оккупированный РФ полуостров.

Однако, теперь известно, что не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки на оккупированный полуостров.

В рамках этого уголовного производства ранее наложили арест на 211 воздушных судов.

Почему это важно: Осуществление перелетов российскими (преимущественно) авиакомпаниями Украина рассматривает как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой уголовную ответственность.

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияРосcияавиаарест
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости четверга и ночи: Месси, Олимпиада

видеоCNN: Вблизи Минска может быть лагерь для политических диссидентов

СМИ: Белорусских чиновников, пытавшихся ликвидировать Тимановскую с Игр, отправили домой

Минздрав готовится к очередной волне COVID: рассматривают три сценария

ВидеоУкраинка запрыгнула в ТОП-5 Олимпиады, но прошлась по функционерах: "Абсолютно одна!"

Конец эпохи: Месси уходит из "Барселоны" после 21 года игры за клуб

Все новости...
Крым
Оккупанты Крыма осудили украинца за якобы хранение оружия
Десантники и резервисты провели тренировки на границе с Крымом
Крым вернется домой, вопрос только времени – Зеленский
Последние новости
09:22
Минздрав сообщил о новом рекорде вакцинации
09:10
Италия ужесточила требования по COVID-паспортам: необходимые для обучения и в транспорте
08:50
Прохлада продержится недолго - снова будет +35°
08:32
Кулеба и Ермак встретились с Блинкеном и сенаторами в рамках подготовки визита Зеленского
08:19
За сутки в Украине снова более тысячи новых больных COVID, "лидирует" Киев
08:00
Главные новости четверга и ночи: Месси, Олимпиада
07:44
Оккупанты 10 раз нарушали "тишину" на Донбассе, обстреляли окрестности Галициновки
07:29
COVID-19 в мире: Более 700 тысяч случаев за сутки — больше всего за три месяца
06:31
видеоCNN: Вблизи Минска может быть лагерь для политических диссидентов
05:32
У Брэнсона возобновили продажу билетов на космические полеты — от 450 тысяч долларов за место
Все новости...