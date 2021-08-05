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На азовском курорте из озера вытащили крокодила

Четверг, 5 августа 2021, 16:58
На азовском курорте из озера вытащили крокодила
Найденный крокодил. Фото: Херсонцы

На Арабатской стрелке, что на Азовском море в Херсонской области, в озере заметили крокодила. Когда спасатели вытащили его из воды, животное было уже мертвым.

Источник: "Укринформ"

Детали: В полиции Херсонщины рассказали, что о животном сообщили двое отдыхающих. Они увидели крокодила в водоеме, который образовался на месте бывшего песчаного карьера. Когда они заметили зверя, тот якобы ел утку.

Правоохранители осмотрели озеро и обнаружили, что из воды торчит морда крокодила. Длина животного - около полутора метров. На охрану территории выставили шесть полицейских.

Позже аварийно-спасательная служба Геническа вытащила животное из воды сетками. Когда крокодил был уже на берегу, оказалось, что он мертв. Причину его гибели определят ветеринары.

Пока никто не заявил о том, что у него пропал крокодил.

"Украинская правда" в Threads

Темы: курьезАзовское мореХерсонская областьчрезвычайное происшествие
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