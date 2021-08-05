В Мадриде задержали одного из боссов итальянской мафии

В Мадриде задержали итальянца, который оказался лидером одной из самых богатых преступных организаций в мире.

Об этом сообщила в четверг полиция Испании и Италии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Итальянские карабинеры идентифицировали задержанного 60-летнего Доменико Павильянити, лидера преступного синдиката Ндрангета, базирующегося в Калабрии.

Как говорится в заявлении национальной полиции Испании, Павильянити был арестован в ходе совместной операции с карабинерами. Итальянская прокуратура сообщила, что арест произошел во вторник.

Павильянити при задержании имел при себе поддельные португальские документы, удостоверяющие личность, шесть мобильных телефонов и 6000 евро наличными.

Полиция считает, что Павильянити является главой клана Ндрангета, который действует по всему миру из своей базы в трех селениях в итальянском регионе Калабрия.

В январе Павильянити заочно приговорили к 11 годам, восьми месяцев и 15 суток тюремного заключения за серию преступлений, включая убийство и соучастие в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ранее он был осужден в Италии к пожизненному тюремному заключению, сокращенному позднее до 30 лет, за серию убийств и преступлений, связанных с торговлей людьми, начиная с 1980-х годов. Но он был уволен в октябре 2019 года из-за ошибок при подсчете его наказания, сообщила прокуратура.

Павильянити бежал в Испанию, где якобы пользовался помощью и защитой "коллег" из наркобизнеса.

Преступный синдикат Ндрангета начал набирать силу после того, как сицилийская мафия пришла в упадок.