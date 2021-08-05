Лукашенко решил лишать гражданства Беларуси за "экстремизм"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил лишать за "экстремизм" белорусского гражданства лиц, что получили его путем натурализации.

Источник: пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси

Детали: В частности, Лукашенко подписал указ, который вносит изменения в другие документы. Речь идет о законодательстве о гражданстве Беларуси.

В соответствующих изменениях закрепили процедуру потери белорусского гражданства за участие в "экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Беларуси". В то же время, говорится о потере гражданства только теми лицами, которые его приобрели. То есть натурализованных, а не тех, кто имеет белорусское гражданство от рождения.

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