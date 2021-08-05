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Украинка запрыгнула в ТОП-5 Олимпиады, но прошлась по функционерах: "Абсолютно одна!"

Четверг, 5 августа 2021, 22:21
Фото: Getty Images

Украинская спортсменка Марина Килипко стала пятой в прыжках с шестом на Олимпиаде, однако рассказала, что показать лучший результат ей помешало отсутствие тренера, которого в Токио не отправила Федерация легкой атлетики.

Источник: Килипко для Суспільного, глава Федерации легкой атлетики Украины Равиль Сафиуллин в комментарии Tribuna.com

Прямая речь Килипко: "Дело в том, что подготовка прошла хорошо. Думаю, что все видели – я готова прыгать 4.70 метра здесь. Сделала все, что от меня зависело. Единственное, что я считаю – должен быть тренер. Это прыжки с шестом, у каждого индивидуально. И никто никак не смог бы мне помочь. Почему здесь не было тренера – до сих пор я не услышала ответа ни от кого...

Я просила, говорила – мне надо тренер, я готова. Если принимать во внимание чемпионат Украины, было видно, что меня "кормили завтраками": потом, потом, все будет потом. В итоге я так и не услышала, почему нет моего личного тренера".

Детали: Украинка попала в финал соревнований и показала результат в 4.40 метра. Однако рассказала, что ее тренера Виктора Шевцова не было в Токио. Сам он занимался спортсменкой с начала карьеры, готовил ее к Олимпиаде в Рио и Токио.

Килипко рассказала, что имела беседы с представителями федерации о присутствии Шевцова в Токио. Однако, все равно поехала в Японию сама.

Так же без тренера в Токио полетела еще одна украинская прыгунья Яна Гладийчук. Однако она в финал не прошла.

Килипко в отчаянии рассказала, что в слезах просила федерацию отправить тренера, однако функционеры перекладывали ответственность с одного на другого.

Спортсменка отметила, что смогла без тренера достичь высокого результата, однако могла выступить лучше.

Сафиуллин рассказал, что не слышал о таких проблемах Килипко и не понимает, почему слышит об этом от журналистов. Результат прыгуньи он назвал "успехом", несмотря на то, что она отобралась на Олимпиаду в последний момент.

Прямая речь Килипко: "Сегодня вышла на прыжки, смотрю на трибуны – ни души из Украины. Я сама, совершенно одна. Во всех тренеры сидят, поддержка хоть какая-то – я одна. Через 30-40 минут, наконец, решили прийти. Но мне уже ничего не дает. Никто не знает, как я прыгаю, что мне надо.

Очень трудно быть одной, очень много людей поддерживают. И хотелось показать высокий результат. И очень довольна тем, что я – пятая. Рада, что пятая, считаю, что пятое место в финале Олимпийских Играх – хорошее, высокое место. Но было бы все иначе, потому что тренер знает меня от "А" до "Я". Мы 15 лет вместе, и мне очень сильно его не хватало".

Справка: Марина Килипко – 25-летняя прыгунья с шестом. Это уже вторая Олимпиада в ее жизни. В 2016 она показала 14 результат и не попала в финал соревнований. В 2021 году на чемпионате Украины спортсменка установила личный рекорд – 4.70 метра

Украинская правда
Темы: Олимпиадаспорт
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