Пожары в Греции: Зеленский поручил отправить спасателей на помощь
Четверг, 5 августа 2021, 23:51
Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину отправить 100 украинских спасателей на помощь в преодолении лесных пожаров в Греции.
Источник: Зеленский в Twitter
Прямая речь: "Поставил задачу правительства оказать помощь Греции в преодолении разрушительных пожаров, бушующих в некоторых районах страны. В пятницу Кабмин должен принять решение, чтобы вскоре 100 наших опытных пожарных с необходимым снаряжением отправились на помощь Греции".
Что предшествовало:
- Греческие власти приказали эвакуировать деревни, расположенные рядом с местом проведения древних Олимпийских игр на западном Пелопоннесе, из-за сильных лесных пожаров.
- В пригороде Афин несколько дней также бушуют пожары, но полностью взять огонь под контроль пока не удалось. Пожар подступил к городу Крионери и начал двигаться к загородной королевской резиденции Татои, внесенной в список достопримечательностей.
- 4 августа в Греции зафиксировали температурный рекорд - более +47 градусов - в городе Лангадас.
Украинская правда