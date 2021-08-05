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Пожары в Греции: Зеленский поручил отправить спасателей на помощь

Четверг, 5 августа 2021, 23:51
Пожары в Греции: Зеленский поручил отправить спасателей на помощь
Фото: Дмитрий Ларин

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину отправить 100 украинских спасателей на помощь в преодолении лесных пожаров в Греции.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Поставил задачу правительства оказать помощь Греции в преодолении разрушительных пожаров, бушующих в некоторых районах страны. В пятницу Кабмин должен принять решение, чтобы вскоре 100 наших опытных пожарных с необходимым снаряжением отправились на помощь Греции".

Что предшествовало:

  • Греческие власти приказали эвакуировать деревни, расположенные рядом с местом проведения древних Олимпийских игр на западном Пелопоннесе, из-за сильных лесных пожаров.
  • В пригороде Афин несколько дней также бушуют пожары, но полностью взять огонь под контроль пока не удалось. Пожар подступил к городу Крионери и начал двигаться к загородной королевской резиденции Татои, внесенной в список достопримечательностей.
  • 4 августа в Греции зафиксировали температурный рекорд - более +47 градусов - в городе Лангадас.

Украинская правда

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Темы: Грециястихийное бедствиеГСЧС
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