Пожары в Греции: Зеленский поручил отправить спасателей на помощь

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину отправить 100 украинских спасателей на помощь в преодолении лесных пожаров в Греции.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Поставил задачу правительства оказать помощь Греции в преодолении разрушительных пожаров, бушующих в некоторых районах страны. В пятницу Кабмин должен принять решение, чтобы вскоре 100 наших опытных пожарных с необходимым снаряжением отправились на помощь Греции".

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