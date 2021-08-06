30 человек погибли в атаке террористов в Буркина-Фасо

30 человек, в том числе 15 солдат, погибли в результате, вероятно, нападения джихадистов на деревни в Буркина-Фасо недалеко от границы с Нигером.

Источник: AFP со ссылкой на министерство обороны страны и регионального представителя добровольческих сил самообороны VDP



Детали: Региональный представитель добровольческих сил самообороны VDP заявил, что нападения произошли в административном районе Буркина-Сахель, в результате которых пострадали села Бадноого, Бассиан, Токабангу и Гадба недалеко от границы с Нигером, а также район Пенса в Центрально-Северном регионе.

Как сообщается, села "подверглись нападениям вооруженных террористических групп", в результате которых погибли 11 мирных жителей. Также был похищен скот, а имущество - подожжено.

Туда отправили подразделение солдат и гражданские вспомогательные подразделения, но 15 солдат и четыре человека из вспомогательных подразделений также были убиты.

Десять нападающих "нейтрализовали".

Сообщается, что район, где произошли атаки, "сейчас находится под контролем военных частей, и контрнаступление по поиску нападавших продолжается на земле и в воздухе".

Буркина-Фасо борется с наступлениями со стороны сил, включающих "Группу в поддержку ислама и мусульман", связанную с "Аль-Каидой", и "Исламское государство в Большой Сахаре" (ISGS).