Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

30 человек погибли в атаке террористов в Буркина-Фасо

Пятница, 6 августа 2021, 00:37

30 человек, в том числе 15 солдат, погибли в результате, вероятно, нападения джихадистов на деревни в Буркина-Фасо недалеко от границы с Нигером.

Источник: AFP со ссылкой на министерство обороны страны и регионального представителя добровольческих сил самообороны VDP

Детали: Региональный представитель добровольческих сил самообороны VDP заявил, что нападения произошли в административном районе Буркина-Сахель, в результате которых пострадали села Бадноого, Бассиан, Токабангу и Гадба недалеко от границы с Нигером, а также район Пенса в Центрально-Северном регионе.

Как сообщается, села "подверглись нападениям вооруженных террористических групп", в результате которых погибли 11 мирных жителей. Также был похищен скот, а имущество - подожжено.

Туда отправили подразделение солдат и гражданские вспомогательные подразделения, но 15 солдат и четыре человека из вспомогательных подразделений также были убиты.

Десять нападающих "нейтрализовали".

Сообщается, что район, где произошли атаки, "сейчас находится под контролем военных частей, и контрнаступление по поиску нападавших продолжается на земле и в воздухе".

Буркина-Фасо борется с наступлениями со стороны сил, включающих "Группу в поддержку ислама и мусульман", связанную с "Аль-Каидой", и "Исламское государство в Большой Сахаре" (ISGS).

Темы: Африкатерроризм
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости четверга и ночи: Месси, Олимпиада

видеоCNN: Вблизи Минска может быть лагерь для политических диссидентов

СМИ: Белорусских чиновников, пытавшихся ликвидировать Тимановскую с Игр, отправили домой

Минздрав готовится к очередной волне COVID: рассматривают три сценария

ВидеоУкраинка запрыгнула в ТОП-5 Олимпиады, но прошлась по функционерах: "Абсолютно одна!"

Конец эпохи: Месси уходит из "Барселоны" после 21 года игры за клуб

Все новости...
Африка
Повстанцы из Тыграя захватили город всемирного наследия ЮНЕСКО
Шестерых камерунских солдат убили при нападении повстанцев
В Никарагуа арестовали семь потенциальных кандидатов в президенты
Последние новости
09:47
фотоЛечили боевиков в Крыму, а деньги отмывали в Киеве: в столице разоблачили банду
09:38
Бюджет ежегодно теряет 20 миллиардов из-за "теневого" топлива
09:22
Минздрав сообщил о новом рекорде вакцинации
09:10
Италия ужесточила требования по COVID-паспортам: необходимые для обучения и в транспорте
08:50
Прохлада продержится недолго - снова будет +35°
08:32
Кулеба и Ермак встретились с Блинкеном и сенаторами в рамках подготовки визита Зеленского
08:19
За сутки в Украине снова более тысячи новых больных COVID, "лидирует" Киев
08:00
Главные новости четверга и ночи: Месси, Олимпиада
07:44
Оккупанты 10 раз нарушали "тишину" на Донбассе, обстреляли окрестности Галициновки
07:29
COVID-19 в мире: Более 700 тысяч случаев за сутки — больше всего за три месяца
Все новости...