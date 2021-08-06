Кулеба и Ермак встретились с Блинкеном и сенаторами в рамках подготовки визита Зеленского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Вашингтоне провели встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном относительно подготовки визита президента Владимира Зеленского в США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ОП.

"Собеседники отметили, что встреча лидеров Украины и США, которая запланирована на 30 августа, станет очередным шагом в укреплении стратегического партнерства между двумя государствами. Отдельно стороны остановились на дальнейшем развитии украино-американского партнерства в сфере безопасности и военно-технической сферах", - говорится в сообщении.

Также во время встречи значительное внимание было уделено ситуации на Донбассе и совместным усилиям по противодействию вооруженной агрессии России против Украины.

Кроме того, представители Украины и США обсудили вопросы энергетической безопасности Украины и региона в целом.

"Коснулись собеседники и темы реализации реформ в Украине. В частности, во время разговора был отмечен прогресс нашей страны в очистке судебной системы и борьбе с коррупцией", - отметили в ОП.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что также состоялись встречи в Конгрессе с членами украинского кокуса - влиятельными сенаторами Джин Шахин, Крисом Мерфи, Джимом Ришем, Роджером Викери, Бобом Менендесом, Бенджамином Кардиным и конгрессменом Бредом Шерманом.

Отдельно Кулеба и Ермак встретились с представителями ведущих информационно-аналитических центров Вашингтона.