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Минздрав сообщил о новом рекорде вакцинации

Пятница, 6 августа 2021, 09:22
комцентр вакцинации

В Украине за сутки 5 августа вакцинировали от коронавирусной болезни 167 383 человека.

Источник: Минздрав

Дословно: "Новый рекорд прививок в сутки! 167 383 человека вакцинированы против COVID-19 5 августа 2021 года. Одну дозу получили 98 447 человек полностью иммунизированы - 68 936 людей".

Детали: Отмечается, что в течение суток работали: 894 мобильные бригады, 2709 пунктов прививки и 301 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 3953542 человека, из них получили одну дозу - 3953540 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2284166 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 6237706 прививок.

Темы: вакцинацияМинздравкоронавирус
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