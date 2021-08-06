Пожар к северу от Афин вышла из-под контроля, людей эвакуируют на побережье

Жители двух греческих городов Вотонас и Марафон на север от Афин получили приказ направиться к побережью в 5 часов утра в пятницу, поскольку лесные пожары вышли из-под контроля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Пожарная служба сообщила, что основной очаг огня разделился на несколько фронтов, распространяющихся в разных направлениях. Пожарная служба также готовится к сильным ветрам, прогнозируемым в Аттике и остальной Греции.

Данные по состоянию на утро пятницу показывают, что десятки домов были разрушены или повреждены, а заместитель мэра Афиднеса Гиоргос Достис сказал, что в результате пожара была стерта территория площадью от 4500 до 5000 гектаров.

Однако погибших не было, и было госпитализировано всего несколько десятков человек, в основном пожарных, получивших легкие ожоги, а также жителей, пострадавших от отравления дымом.

Ранее на этой неделе были эвакуированы тысячи в северных пригородах Афин.

Напомним, в четверг вечером жителям северных пригородов Афин Иппратиос Политея и Дросопиги было приказано эвакуироваться осле новой вспышки лесного пожара.

Как уже сообщалось, в пригороде Афин несколько дней борются с пожарами, но полностью взять их под контроль пока не удалось. Пожар подступил к загородной королевской резиденции Татои, внесенной в список выдающихся памятников.

На севере Греции во вторник была зафиксирована самая высокая температура в стране, составившая +47,1 градуса по Цельсию.

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