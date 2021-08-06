В Беларуси со щитами блокируют возвращение мигрантов на границе с Литвой

Литовское издание 15min.lt опубликовало видео, на котором группа мигрантов застряла на нейтральной полосе на границе Беларуси и Литвы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На кадрах видно, что в Литву мигрантов не пускали, а со стороны Беларуси их отгоняли какие-то люди со щитами.

Съемка велась от литовского пограничного столба, где заметен как минимум один человек, а также скулит собака. Видно, как один из предполагаемых мигрантов обращается в сторону литовской стороны: "Please", – говорит он. "Go back" – следует ответ.

Тогда мужчина опять поворачивается к людям со щитами и, вероятно, начинает беседу с одним бойцом. Но тот указывает рукой в обратном направлении.

Официально о таких случаях ранее не сообщалось, но издание утверждает, что они происходили и это подтвердили несколько источников.

Напомним, литовские пограничники за предыдущие сутки завернули на белорусской границе 321 мигранта, которые пытались попасть на территорию Литвы вне пунктов пропуска.

Читайте также: Лукашенко-тур: как отреагирует ЕС на белорусский шантаж беженцами.