У Путина ответили на заявление Зеленского бородатым анекдотом
Пятница, 6 августа 2021, 11:37
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал бородатый одесский анекдот, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не будет российским.
Источник: российское государственное издание ТАСС
Прямая речь: "Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет.
Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским".
Детали: Ранее Зеленский в интервью государственному телеканалу "Дом", вещающему на оккупированных территориях, назвал полуостров своей землей и пообещал, что Крым никогда не будет "российской территорией".
Украинская правда