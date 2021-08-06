У Путина ответили на заявление Зеленского бородатым анекдотом

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал бородатый одесский анекдот, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не будет российским.

Источник: российское государственное издание ТАСС

Прямая речь: "Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет.

Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским".

Детали: Ранее Зеленский в интервью государственному телеканалу "Дом", вещающему на оккупированных территориях, назвал полуостров своей землей и пообещал, что Крым никогда не будет "российской территорией".