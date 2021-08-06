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Ураган сорвал крышу с Каменец-Подольской крепости и повредил корпус

Пятница, 6 августа 2021, 12:54
Фото с Facebook Александра Зарембы

Ураган, который вечером 5 августа пронесся над Подольем, сорвал крышу с Лаской башни Каменец-Подольской крепости, она упала и повредила крышу корпуса.

Источник: директор Каменец-Подольского исторического музея-заповедника Александр Заремба в Facebook, ГСЧС

Прямая речь Зарембы: "Зацепило крепость. Ураган сорвал крышу Лаской башни. Деревянные конструкции накрытия отнесло более чем на 25 метров и бросило на крышу пристенного корпуса, повредив и его крышу".

Детали: По словам директора, ночью сотрудники фондов музея, сектора "старый замок" и других отделов эвакуировали экспонаты, чтобы уберечь их от намокания.

Он также добавил, что администрация музея работает над ликвидацией последствий непогоды.

Для справки: Лаская башня – крепостная башня Старого замка в городе Каменец-Подольский, построенная во второй половине XV века с южной части замкового стены, откуда наступали татары.

В середине XVI века башню реконструировали. Она названа в честь архиепископа Яна Лаского, на чьи средства происходила модернизация.

Украинская правда
Темы: погодаисторияХмельнитчина
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