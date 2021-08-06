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СБУ поймала экс-чиновника "Укрзализныци", который скрывался от следствия

Пятница, 6 августа 2021, 13:30
фото: СБУ

СБУ установила местонахождение и задержала бывшего руководителя производственного подразделения "Укрзализныци" - он подозревается в присвоении почти 1 млн грн, выделенных на ремонт путевых машин.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что он скрывался "в течение длительного времени" без точных данных. Экс-чиновника задержали на железнодорожном вокзале в Киеве.

По данным следствия, чиновник организовал механизм присвоения денег, выделенных на обслуживание путевой техники, привлекая коммерческую структуру.

Согласно заключенному договору, подрядчики должны обслуживать машинные комплексы, но фактически не проводили никаких работ. Переведенные на их счета средства вывели в тень.

В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.

 

Украинская правда
Темы: СБУУкрзализныця
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