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Киевлян ждет масштабное перекрытие движения на 4 дня из-за парада

Пятница, 6 августа 2021, 14:55
Киевлян ждет масштабное перекрытие движения на 4 дня из-за парада
Фото mil.in.ua

18, 20 и 22 августа в Киеве запланированы репетиции парада войск, в связи с чем предусмотрено масштабное перекрытие движения транспорта, также движение будут перекрывать в День Независимости.

Источник: сайт Киевской городской администрации

Детали: В частности, 18, 20, 22 августа:

  • с 15:30 до 18:00 – ограничение движения на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.
  • с 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) – перекрытие движения транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. до ул. Крещатик), ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.), Петровской Аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричевом спуске, ул. Набережно-Крещатицкой (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала), Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой).
  • с 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) – ограничение движения транспорта на ул. Нижний Вал, ул. Глыбочицкой, Глыбочицком проезде, ул. Вячеслава Черновола, просп. Победы, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

24 августа:

  • с 6:00 до 08:00 временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.
  • с 06:00 до 12:00 перекроют движение транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. до ул. Крещатик),
  • с 06:00 до 16:00 ориентировочно – на ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), Владимирском спуске, ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.), Петровской Аллее, Парковой дороге.

Отдельно возможно перекрытие движения транспорта во время мероприятий с участием лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана:

  • с 22 до 24 августа – на Парковой дороге;
  • с 6:00 20 августа по 24 августа – на ул. Михаила Грушевского;
  • с 6:00 23 августа до окончания мероприятий – на ул. Владимирской (на участке от ул. Большой Житомирской до бульвара Тараса Шевченко), ул. Богдана Хмельницкого (на участке от ул. Леонтовича до ул. Репина), ул. Ярославов Вал (на участке от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Николая Лысенко, ул. Малой Житомирской (на участке от Владимирского проезда до Михайловского переулка).

В КГГА отметили, что подробный перечень улиц, где будут перекрывать или ограничивать движение, опубликуют дополнительно.

Также сообщается, что во время тренировок 18, 20, 22 августа ограничат доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.

Украинская правда

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Темы: КиевДень Независимостидороги
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