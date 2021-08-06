Украинский каратист завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио
Украинский каратист Станислав Горуна стал бронзовым призером Олимпийских Игр в Токио.
Источник: НОК Украины
Прямая речь Горуна: "Эмоции более положительные будут завтра. Сейчас я недоволен результатом и своим выступлением. На это есть свои причины. Я чувствую разницу между ожиданием и между тем, что есть. В принципе неплохой результат.
А вообще, я в восторге от Олимпийских игр и изменил свое мнение о них. Большое количество флагов, стран, весь мир занимается спортом на высоком уровне. Престижно быть здесь. Сейчас весь мир следит за Олимпиадой и это невероятно быть в центре этого".
Детали: Украинский каратист выступает в весе до 75 кг и приносит Украине 14-ю награду на Олимпиаде в Токио.
Победить итальянца Луиджи Буса Горуну не удалось (0:3), однако уже выходом в полуфинал он гарантировал себе место на олимпийском пьедестале на арене "Ниппон Будокан".
Горун солдат Учебно-спортивной базы летних видов спорта Минобороны.
В этом году каратэ впервые представили в олимпийской программе.
Украина завоевала две награды по каратэ в Токио.
5 августа украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль Олимпиады, а 6 августа - Горуна получил "бронзу".
Еще одна представительница Украины Анита Серегина заняла 5-е место на Олимпийских играх.
Напомним:
- На Олимпиаде в Токио Украины пока завоевала 14 наград: 1 - "золото", 3 - "серебра" и 10 - "бронз".