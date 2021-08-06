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Украинский каратист завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

Пятница, 6 августа 2021, 15:32
Украинский каратист завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио
ФОТО: НОК Украины

Украинский каратист Станислав Горуна стал бронзовым призером Олимпийских Игр в Токио.

Источник: НОК Украины

Прямая речь Горуна: "Эмоции более положительные будут завтра. Сейчас я недоволен результатом и своим выступлением. На это есть свои причины. Я чувствую разницу между ожиданием и между тем, что есть. В принципе неплохой результат.

А вообще, я в восторге от Олимпийских игр и изменил свое мнение о них. Большое количество флагов, стран, весь мир занимается спортом на высоком уровне. Престижно быть здесь. Сейчас весь мир следит за Олимпиадой и это невероятно быть в центре этого".

Детали: Украинский каратист выступает в весе до 75 кг и приносит Украине 14-ю награду на Олимпиаде в Токио.

Победить итальянца Луиджи Буса Горуну не удалось (0:3), однако уже выходом в полуфинал он гарантировал себе место на олимпийском пьедестале на арене "Ниппон Будокан".

Горун солдат Учебно-спортивной базы летних видов спорта Минобороны.

В этом году каратэ впервые представили в олимпийской программе.

Украина завоевала две награды по каратэ в Токио.

 

5 августа украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль Олимпиады, а 6 августа - Горуна получил "бронзу".

Еще одна представительница Украины Анита Серегина заняла 5-е место на Олимпийских играх.

Напомним:

  • На Олимпиаде в Токио Украины пока завоевала 14 наград: 1 - "золото", 3 - "серебра" и 10 - "бронз".

Украинская правда

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Темы: ОлимпиадаспортУкраина
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