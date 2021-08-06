Украинские силовики предотвратили убийство американца в США

Государственное бюро расследований предупредило заказное убийство американца, которое должен был выполнить украинец в Балтиморе (США).

Источник: ГБР

Детали: Силовики задержали организатора преступления и его сообщника. Указывается, что мужчина с двойным гражданством (Украины и США) решил заказать убийство американца по личным мотивам. Совершение преступления планировалось в Балтиморе, однако киллера он искал в Украине через своего знакомого.

После того как исполнителя нашли, организатор приехал в Украину обсудить с ним детали убийства: способ, сроки и сумму за заказ.

Жизнь гражданина США оценили в 45 тысяч долларов. В то же время, убить мужчину должны были до 9 августа, поскольку к этому времени заказчик должен был находиться в Украине, что бы обеспечило ему алиби.

Правоохранители говорят, что исполнителю уже передали 20 тысяч долларов. Еще 25 тысяч планировали отдать после выполнения убийства и предоставление фотографий в подтверждение.

Для этого правоохранители сделали постановочные фото. Их посредник должен был передать заказчику.

Инициатора убийства и его соучастника задержали после передачи последнего транша денег в сумме 25 тысяч долларов США.

Фото: ГБР

Кроме того, проводятся обыски по месту жительства и в авто задержанных, а также у возможных соучастников, причастность которых еще проверяется.

Сотрудники ГБР действовали вместе американскими коллегами, которые зафиксировали противоправную деятельность на территории США.

Сейчас также решается вопрос о сообщение задержанным лицам о подозрении. Речь идет о законченном покушение на убийство, совершенном на заказ по предварительному сговору группой лиц и пособничеству в совершении оконченного покушения на убийство, совершенном на заказ по предварительному сговору группой лиц

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.