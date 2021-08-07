Индия и Китай отвели войска от спорной границы в Гималаях

Индия и Китай вывели войска из зоны на спорной границе в Гималаях, где длились смертельные бои в прошлом году.

Источник: AFP со ссылкой на заявление индийского правительства



Детали: Отмечается, что после столкновения в прошлом году страны направили десятки тысяч дополнительных войск в высокогорный регион Ладакх в Гималаях.

Индия заявила, что после переговоров войска в районе Гогра, где они были в состоянии противостояния с мая прошлого года, отступили "поэтапно, скоординировано и проверено" в течение последних двух дней.

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