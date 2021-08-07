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Индия и Китай отвели войска от спорной границы в Гималаях

Суббота, 7 августа 2021, 01:22
Индия и Китай отвели войска от спорной границы в Гималаях

Индия и Китай вывели войска из зоны на спорной границе в Гималаях, где длились смертельные бои в прошлом году.

Источник: AFP со ссылкой на заявление индийского правительства

Детали: Отмечается, что после столкновения в прошлом году страны направили десятки тысяч дополнительных войск в высокогорный регион Ладакх в Гималаях.

Индия заявила, что после переговоров войска в районе Гогра, где они были в состоянии противостояния с мая прошлого года, отступили "поэтапно, скоординировано и проверено" в течение последних двух дней.

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Предыстория:

  • Индия и Китай, которые вели полномасштабную пограничную войну в 1962 году, давно обвиняют друг друга в попытках захватить территорию вдоль своей неофициальной границы, известной как Линия фактического контроля (LAC).
  • Размещение LAC обеими сторонами трактуется по-разному. Индия заявляет, что длина LAC составляет 3488 км, в то время как китайцы настаивают на длине примерно в 2000 км. Следовательно, между "индийской" и "китайской" LAC расположена так называемая "серая зона" - участок территории, на которой и возникают периодические столкновения.
  • В июне 2020 года примерно 20 индийских военных были убиты во время столкновения с китайскими войсками в долине Галван в регионе Ладакх.
  • Китай не подтвердил никаких потерь, но обвинил Индию в пересечении границы.
  • Этот инцидент стал первым смертельным столкновением в приграничном районе за последние 45 лет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИндияКитай
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