Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Отчет ООН: КНДР развивала ядерные программы в 2021 году несмотря на санкции

Суббота, 7 августа 2021, 05:33

Северная Корея продолжала развивать свои ядерные программы и программы баллистических ракет в первой половине 2021 года - в нарушение международных санкций и несмотря на ухудшение экономической ситуации в стране.

Источник: отрывок конфиденциального доклада ООН, с которым ознакомилось агентство Reuters

Детали: В отчете независимые наблюдатели за санкциями комитета Совета Безопасности ООН по санкциям против Северной Кореи отметили, что "несмотря на то, что страна сосредоточила внимание на усилении экономического кризиса, Корейская Народно-Демократическая Республика продолжала поддерживать и развивать свои ядерные программы и программы баллистических ракет" .

Отмечается, Пхеньян "продолжал искать материалы и технологии для этих программ за рубежом".

Справка. С 2006 года Северная Корея находится под санкциями ООН в связи с ее ядерной программой и программами баллистических ракет. Совбез усиливал санкции, пытаясь прекратить финансирование программ. Среди санкций - запрет на экспорт угля и других товаров и импорт нефти.

Темы: Северная Кореяядерное оружиеООН
powered by lun.ua
Главное сегодня

Оккупанты убили украинского военного, еще один ранен

Украина выиграла первую в истории командную медаль в артистическом плавании

Почти 99% тяжелого течения "Дельты" приходится на невакцинированных – санврач

Боксер Хижняк, проигравший бой за "золото", не согласен с решением судьи

ОПГ на Харьковщине: подозреваемых, среди которых члены Нацкорпуса, арестовали

"Потерянное золото": Боксер Хижняк проиграл финал Олимпиады и взял "серебро"

Все новости...
Северная Корея
В Северной Корее – коронакризис, а переговоры о поставке вакцин зашли в тупик
Президент США ответил на запуски ракет Северной Кореи
Бросила вызов Байдену: Северная Корея выпустила несколько ракет — WP
Последние новости
15:14
За сутки в Литву не попал ни один нелегальный мигрант, их возвращают в Беларусь
15:08
Оккупанты убили украинского военного, еще один ранен
15:03
КШЭ: решение СНБО по Укрзализныце противоречит принципам корпоративного управления
14:54
Украина выиграла первую в истории командную медаль в артистическом плавании
14:35
На Волыни женщина заказала бывшего мужа, чтобы не возвращать кредит
14:21
Почти 99% тяжелого течения "Дельты" приходится на невакцинированных – санврач
14:00
Жители Афин жалуются на невыносимое качество воздуха из-за лесных пожаров
13:48
Впервые за 25 лет РФ не взяла олимпийское "золото" по художественной гимнастике
13:29
Экс-премьер Италии Конте возглавил популистское "Движение 5 звезд"
13:16
Транш МВФ планируют поделить на части
Все новости...