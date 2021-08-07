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Отчет ООН: КНДР развивала ядерные программы в 2021 году несмотря на санкции

Суббота, 7 августа 2021, 05:33
Отчет ООН: КНДР развивала ядерные программы в 2021 году несмотря на санкции

Северная Корея продолжала развивать свои ядерные программы и программы баллистических ракет в первой половине 2021 года - в нарушение международных санкций и несмотря на ухудшение экономической ситуации в стране.

Источник: отрывок конфиденциального доклада ООН, с которым ознакомилось агентство Reuters

Детали: В отчете независимые наблюдатели за санкциями комитета Совета Безопасности ООН по санкциям против Северной Кореи отметили, что "несмотря на то, что страна сосредоточила внимание на усилении экономического кризиса, Корейская Народно-Демократическая Республика продолжала поддерживать и развивать свои ядерные программы и программы баллистических ракет" .

Отмечается, Пхеньян "продолжал искать материалы и технологии для этих программ за рубежом".

Справка. С 2006 года Северная Корея находится под санкциями ООН в связи с ее ядерной программой и программами баллистических ракет. Совбез усиливал санкции, пытаясь прекратить финансирование программ. Среди санкций - запрет на экспорт угля и других товаров и импорт нефти.

Темы: Северная Кореяядерное оружиеООН
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