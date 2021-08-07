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В Токио мужчина напал на пассажиров поезда, 10 раненых

Суббота, 7 августа 2021, 10:26

Поздно вечером в пятницу в пригородном поезде Токио (Япония) мужчина напал на попутчиков с ножом, ранив 10 человек.

Источник: ВВС со ссылкой на местные СМИ

Детали: Мужчина напал на пассажиров поезда возле станции Сейджогакуэн.

Подозреваемый, 36 лет, якобы сказал полиции, что рассердился, когда увидел женщин, которые "выглядели счастливыми", и хотел их убить.

Поезд был остановлен машинистом. По версии следствия, подозреваемый выскочил на рельсы и скрылся. Бригада поезда проводила пассажиров по рельсам до ближайшей станции.

Позже подозреваемый вошел в магазин и сказал персоналу, что он "подозреваемый в инциденте, о котором сообщили СМИ", и устал бежать.

Полиция Токио подтвердила рано утром в субботу, что задержала мужчину.

9 из 10 раненых были доставлены в больницу. Утверждается, что одна раненая, студентка, получила серьезные травмы.

Насильственные преступления в Японии редки, и в Токио, где проходят Олимпийские игры, действуют строгие меры безопасности.

Украинская правда
Темы: Япония
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