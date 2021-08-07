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Впервые за 25 лет РФ не взяла олимпийское "золото" по художественной гимнастике

Суббота, 7 августа 2021, 13:48
Дина Аверина, Линой Ашрам и Алина Горносько (слева направо) Jamie Squire/Getty Images

В финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 победила израильтянка Линой Ашрам, россиянка Дина Аверина взяла "серебро".

Источник: Суспільне

Детали: Таким образом, впервые с 1996 года, когда "золото" в олимпийском многоборье выиграла украинка Екатерина Серебрянская, чемпионкой по художественной гимнастике стала не россиянка. Также впервые это сделала гимнастка из Израиля.

В финале личного многоборья по художественной гимнастике участвовали десять гимнасток по итогам квалификации. Среди топ-10 были по две представительницы Украины, сборной ОКР, Израиля и Беларуси и по одной болгарке и итальянке.

Украинские гимнастки Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко заняли девятое и десятое места соответственно. Это третья Олимпиада, с которой Украина не привозит медаль в индивидуальных соревнованиях.

Темы: Олимпиадаспорт
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