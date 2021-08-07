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Почти 99% тяжелого течения "Дельты" приходится на невакцинированных – санврач

Суббота, 7 августа 2021, 14:21
Почти 99% тяжелого течения Дельты приходится на невакцинированных – санврач
фото ЦОЗ

Высокая смертность при инфицировании штаммом коронавируса "Дельта" наблюдается среди невакцинированных.

Источник: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Действительно человек, инфицированный штаммом "Дельта", гораздо заразнее и у него большее количество вирусных частиц находится в верхних дыхательных путях. И в то же время она (болезнь - ред.) действительно чаще приводит к госпитализации человека, то есть она тяжелее протекает у человека, инфицированного штаммом "Дельта". Однако по летальности разные страны дают разную информацию.

Чаще всего высокие уровни смертности при инфицировании "Дельтой" наблюдались именно среди невакцинированного населения. В тех странах, где подавляющее большинство населения было вакцинировано, цифры смертности не отличались от, например, штамма "Альфа"".

Детали: Он подтвердил, что эффективность вакцины в случае инфицирования "Дельтой" снижается на 10 процентов.

"Но все равно защита есть. И сейчас те страны, где регистрируется вспышка "Дельты", показывают, что преобладающие проценты смертности, преобладающие проценты тяжелого течения (это почти 98-99%), то это среди невакцинированного населения", - пояснил главный санврач.

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Темы: коронавирус
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