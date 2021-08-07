В Риме задержали руководительницу влиятельного мафиозного клана

Сотрудники правоохранительных органов Италии в субботу, 7 августа, задержали 70-летнюю Марию Личчарди, которую считают главой крупного мафиозного картеля Каморра.

Источник: La Repubblica

Детали: Сообщается, что Мария Личчарди была арестована в аэропорту Рима, откуда она намеревалась вылететь в Испанию, где живет ее дочь.

Женщина путешествовала с двумя компаньонами, в отношении которых полиция не предпринимала никаких мер.

Сообщается, что Личчарди при аресте не сопротивлялась и сохраняла спокойствие.

Итальянские СМИ пишут, что Личчарди некогда была одной из самых разыскиваемых преступников Италии, а в мафиозных кругах имеет прозвища "Крестная мать" и "Пикколетта" (la piccoletta переводится с итальянского как "маленькая", так Личчарди называют из-за ее миниатюрного роста).

Неаполитанское подразделение по борьбе с мафией считает, что Мария Личчарди является одной из ведущих фигур в картеле, который занимается торговлей наркотиками, отмыванием денег и вымогательством, и имеет связи с другими преступными группировками.

С 2001 по 2009 годы "Крестная мать" находилась в тюрьме, но после освобождения вновь возглавила картель.

Мария Личчарди ilfogliettone

Семейный клан Каморра был основан покойным братом задержанной, Дженнаро Личчарди, который умер в тюрьме в 1994 году.

Напомним: