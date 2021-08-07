Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Риме задержали руководительницу влиятельного мафиозного клана

Суббота, 7 августа 2021, 20:14
В Риме задержали руководительницу влиятельного мафиозного клана

Сотрудники правоохранительных органов Италии в субботу, 7 августа, задержали 70-летнюю Марию Личчарди, которую считают главой крупного мафиозного картеля Каморра.

Источник: La Repubblica

Детали: Сообщается, что Мария Личчарди была арестована в аэропорту Рима, откуда она намеревалась вылететь в Испанию, где живет ее дочь.

Женщина путешествовала с двумя компаньонами, в отношении которых полиция не предпринимала никаких мер.

Сообщается, что Личчарди при аресте не сопротивлялась и сохраняла спокойствие.

Итальянские СМИ пишут, что Личчарди некогда была одной из самых разыскиваемых преступников Италии, а в мафиозных кругах имеет прозвища "Крестная мать" и "Пикколетта" (la piccoletta переводится с итальянского как "маленькая", так Личчарди называют из-за ее миниатюрного роста).

Неаполитанское подразделение по борьбе с мафией считает, что Мария Личчарди является одной из ведущих фигур в картеле, который занимается торговлей наркотиками, отмыванием денег и вымогательством, и имеет связи с другими преступными группировками.

С 2001 по 2009 годы "Крестная мать" находилась в тюрьме, но после освобождения вновь возглавила картель.

Мария Личчарди
Мария Личчарди
ilfogliettone

Семейный клан Каморра был основан покойным братом задержанной, Дженнаро Личчарди, который умер в тюрьме в 1994 году.

Напомним:

  • 5 августа стало известно, что в Мадриде задержали итальянца Доменико Павильянити, который оказался лидером одной из самых богатых преступных организаций в мире – синдиката Ндрангета.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Италия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Италия
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Мелони: Украине нужно предоставить реальные гарантии безопасности
Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 млрд евро
Последние новости
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
Все новости...
Реклама: