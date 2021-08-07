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Пожары в Турции: в районе Антальи начались ливни, это помогло пожарным

Суббота, 7 августа 2021, 20:59
Фото: milliyet

Турецким пожарным и спасателям удалось взять под контроль лесные пожары в районе курортного города Анталья, этому поспособствовали осадки.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на местные СМИ

Детали: Ожидается, что проливные дожди в регионе не прекратятся как минимум в течение субботы.

В то же время ситуация остается сложной в районе города Муглы на юго-западе страны. В трех предместьях этого города из-за природных пожаров объявлена эвакуация.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемерли, сейчас в пяти провинциях страны насчитывается 13 очагов возгорания.

Напомним:

В Греции, Турции и Италии продолжается борьба с лесными пожарами, в Турции уже 8 погибших.

Темы: пожарТурция
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