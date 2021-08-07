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В Минздраве рассказали, когда вакцинироваться тем, кто переболел коронавирусом

Суббота, 7 августа 2021, 21:53
Фото: AP

Прививаться против Covid-19 нужно даже в случае, если человек перенес коронавирусную болезнь, однако необходимо соблюдать определенные рекомендации.

Источник: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Радио Свобода

Детали: По словам Кузина, пока у специалистов нет определенной цифры, какой именно титр антител в полной мере защищает человека от коронавирусной болезни.

В то же время действует общая рекомендация сделать Covid-прививку через 6 месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции.

Он также отметил, что ждать полгода после болезни не стоит тем, кто работает в критической инфраструктуре, например, это касается педагогов и медицинских работников. Им стоит прививаться ранее, как только появится такая возможность.

Прямая речь: "Сейчас нет специфической или признанной цифры, какой титр антител полностью защищает от коронавирусной болезни. В процессе изучения сейчас именно эффективность приобретенного иммунитета или иммунитета после вакцинации, этот вопрос рассматривался национальными экспертами по вопросам иммунизации.

Сейчас действует рекомендация такая, что, несмотря на то, вы переболели или нет, все равно есть успешный опыт и рекомендации провести вакцинацию после 6 месяцев после завершения болезни. Это общая рекомендация. То есть человек выздоровел, шесть месяцев (прошло - УП) и можно вакцинироваться".

Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав
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