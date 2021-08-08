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ЕС объяснил, при каких условиях снимет санкции с Беларуси

Воскресенье, 8 августа 2021, 11:08
ЕС объяснил, при каких условиях снимет санкции с Беларуси

ЕС выступил с заявлением по случаю первой годовщины фальсифицированных выборов президента Беларуси, призвав режим Александра Лукашенко к общенациональному диалогу и уважению к правам человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст заявления высокого представителя Жозепа Борреля от имени ЕС.

Боррель напоминает, что в течение года после выборов режим Лукашенко расправлялся с собственным обществом, последовательно углубляя разрыв с белорусским народом.

"Представители оппозиционных и демократических сил вместе с тысячами граждан из всех слоев общества или погибли при непонятных обстоятельствах, были задержаны или вынуждены покинуть страну и жить в эмиграции", - говорится в заявлении.

Отмечается, что через год после выборов запрос гражданского общества относительно свободных демократических выборов остается без ответа.

Боррель напоминает, что ЕС был единогласным, призывая режим Лукашенко прекратить свою репрессивную практику. Брюссель также готов рассмотреть дальнейшие меры в свете откровенного игнорирования режимом международных обязательств.

"Единственный способ прекратить политический кризис - это всесторонний национальный диалог. Отмена санкций ЕС станет возможной только тогда, когда власти Беларуси будут полностью придерживаться принципов демократии и верховенства права, уважать обязательства по правам человека и прекратят все репрессии. Режим должен безоговорочно освободить и реабилитировать более 600 политических заключенных и принять участие в серьезном, надежном и всеобъемлющем политическом процессе, что приведет к свободным и честным выборам под наблюдением ОБСЕ / БДИПЧ", - говорится в заявлении.

После того, как Беларусь приступит к демократическому переходу, ЕС обязуется помочь ей стабилизировать экономику, реформировать свои институты, чтобы сделать их устойчивыми и демократическими, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни людей, в том числе путем Комплексного плана экономической поддержки до 3 млрд евро для демократической Беларуси.

"ЕС продолжит поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь. Голоса и воля народа Беларуси не будут замалчиваться ", - заявил Боррель.

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииБеларусьЛукашенкоЕС
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