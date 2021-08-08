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В Италии прошли многотысячные протесты против COVID-паспортов

Воскресенье, 8 августа 2021, 12:16

В Италии прошли протесты против требования предъявлять так называемый "зеленый паспорт", который доказывает вакцинацию, тестирование или выздоровления от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Тысячи противников "зеленых паспортов" собрались в Милане против обязательства, действует с 6 августа, демонстрировать свидетельство о вакцинации, чтобы сидеть в барах и ресторанах, посещать спортзал или музее.

Демонстранты собрались на площади Скала, где находится штаб-квартира муниципалитета Милана. Многие протестующие носили звезду Давида с надписью "не привиты". Во время марша по улицам города демонстранты скандувады лозунги против журналистов, вирусологов, правительства ..

Новая демонстрация против "зеленых паспортов" прошла в центре Рима. Около 1500 человек на Пьяцца-дель-Пополо во второй половине приняли участие в сидячем протесте.

Около ста участников движений "No Vax" и противников "зеленого паспорт" собрались в Неаполе на площади Данте, откуда - в гармонии с другими итальянскими городами - подобные демонстрации также начались в последние недели, опять же в субботу. Протестующие скандировали такие лозунги, как "Руки от детей" и "Стыд, позор". Они также просят, чтобы их принял губернатор Кампании Винченцо Де Лука.

Несколько десятков человек собрались на площади Сан -Фиренце в столице Тосканы, чтобы протестовать против обязательства иметь зеленый паспорт. Участники инициативы, о которой сообщили полицию и получили соответствующее разрешение, демонстрировали многочисленные плакаты с надписями, которые утверждали о свободе выбора вакцин и возражения против использования зеленого паспорта.

Темы: митингиИталиякоронавирус
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