Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Греция шестой день борется с разрушительными лесными пожарами

Воскресенье, 8 августа 2021, 14:04
Греция шестой день борется с разрушительными лесными пожарами

Лесные пожары в Греции бушуют шестой день подряд, неконтролируемой остается ситуация на острове Эвбея близ Афин, откуда пришлось эвакуировать тысячи людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пожары, которые в последние дни угрожали северным пригородом Афин, несколько угасли. Но пламя на Эвбее, большом острове к востоку от столицы, быстро разросся на несколько фронтов, покрывая тысячи гектаров девственного леса, заставив эвакуировать десятки сел.

"Я чувствую злость. Я потеряла свой дом ... на следующий день ничего не будет таким же", - рассказала одна из эвакуированных жительниц острова.

"Это катастрофа. Огромное. Наши села разрушены, ничего не осталось от наших домов, от нашего имущества, ничего, ничего", - сказала она.

Лесные пожары вспыхнули во многих частях страны во время недельной жары, худшей за последние три десятилетия в Греции, с высокими температурами и жарким ветром. По всей стране горели множество лесов, а десятки домов и предприятий были разрушены.

Более 570 пожарных тушат пожар на Эвбее.

Береговая охрана эвакуировали более 2000 человек, в том числе много пожилых жителей, из разных частей острова со вторника.

Несколько стран прислали помощь Греции в связи с пожарами. Помощь оказывают также 100 пожарных из Украины, которые прибыли в Грецию в пятницу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Грецияпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Греция
Греческие консерваторы, пришедшие к власти, хотят легализовать однополые браки
Лидеры Греции и Турции встретятся на полях саммита НАТО в Вильнюсе
Партии в Греции приостановили избирательную кампанию после гибели десятков мигрантов в море
Последние новости
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
Все новости...
Реклама: