Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кривом Роге бывший военный пострадал от взрыва гранаты

Воскресенье, 8 августа 2021, 21:11
В Кривом Роге бывший военный пострадал от взрыва гранаты
фото полиции

В Кривом Роге бывший участник АТО пострадал от взрыва гранаты, его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Источник: Криворожское райуправление полиции, Первый городской

Дословно полиция: "В Кривом Роге в результате взрыва гранаты пострадал человек, полиция выясняет обстоятельства. 61-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По предварительной информации, 8 августа вечером возле одного из домов по ул. Кармелюка в руках у местного жителя взорвалась граната. В результате взрыва прохожие граждане не пострадали".

Детали: Вместе с тем, издание "Первый городской" сообщает, что примерно в 17:30 в полицию позвонил горожанин, который рассказал, что собирается подорваться на гранате. Мужчина быстро бросил трубку.

Правоохранители, которые оперативно прибыли на место происшествия, обнаружили данного мужчину с двумя гранатами. Одна из них была в руках без чеки. Вторая взорвалась под самым мужчиной. Снаряд, оставшийся целым, а не сдетонировал, его удалось отобрать и вставить чеку обратно.

По данным издания, мужчина – бывший военнослужащий по имени Андрей, который защищал границы нашего государства непосредственно в зоне проведения АТО с начала боевых действий и имеет ранение ноги.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Последние новости
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
Все новости...
Реклама: