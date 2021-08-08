В Кривом Роге бывший военный пострадал от взрыва гранаты

В Кривом Роге бывший участник АТО пострадал от взрыва гранаты, его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Источник: Криворожское райуправление полиции, Первый городской

Дословно полиция: "В Кривом Роге в результате взрыва гранаты пострадал человек, полиция выясняет обстоятельства. 61-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По предварительной информации, 8 августа вечером возле одного из домов по ул. Кармелюка в руках у местного жителя взорвалась граната. В результате взрыва прохожие граждане не пострадали".

Детали: Вместе с тем, издание "Первый городской" сообщает, что примерно в 17:30 в полицию позвонил горожанин, который рассказал, что собирается подорваться на гранате. Мужчина быстро бросил трубку.

Правоохранители, которые оперативно прибыли на место происшествия, обнаружили данного мужчину с двумя гранатами. Одна из них была в руках без чеки. Вторая взорвалась под самым мужчиной. Снаряд, оставшийся целым, а не сдетонировал, его удалось отобрать и вставить чеку обратно.

По данным издания, мужчина – бывший военнослужащий по имени Андрей, который защищал границы нашего государства непосредственно в зоне проведения АТО с начала боевых действий и имеет ранение ноги.