Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Кривом Роге бывший военный пострадал от взрыва гранаты

Воскресенье, 8 августа 2021, 21:11
фото полиции

В Кривом Роге бывший участник АТО пострадал от взрыва гранаты, его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Источник: Криворожское райуправление полиции, Первый городской

Дословно полиция: "В Кривом Роге в результате взрыва гранаты пострадал человек, полиция выясняет обстоятельства. 61-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По предварительной информации, 8 августа вечером возле одного из домов по ул. Кармелюка в руках у местного жителя взорвалась граната. В результате взрыва прохожие граждане не пострадали".

Детали: Вместе с тем, издание "Первый городской" сообщает, что примерно в 17:30 в полицию позвонил горожанин, который рассказал, что собирается подорваться на гранате. Мужчина быстро бросил трубку.

Правоохранители, которые оперативно прибыли на место происшествия, обнаружили данного мужчину с двумя гранатами. Одна из них была в руках без чеки. Вторая взорвалась под самым мужчиной. Снаряд, оставшийся целым, а не сдетонировал, его удалось отобрать и вставить чеку обратно.

По данным издания, мужчина – бывший военнослужащий по имени Андрей, который защищал границы нашего государства непосредственно в зоне проведения АТО с начала боевых действий и имеет ранение ноги.

powered by lun.ua
Главное сегодня

В Афганистане "Талибан" за день захватил столицы трех провинций

Соратница Навального Соболь уехала из России – росСМИ

фото, видеоНа марше солидарности с белорусами в Киеве произошли столкновения

Оккупанты сорвали богослужение в монастыре ПЦУ в Крыму

В Минобороны напомнили Магучих об агрессии РФ: накладывает ограничения

На Львовщине новые больные с "Дельтой", вирус "привезли" из РФ и Британии

Все новости...
Последние новости
05:45
Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца – Шмыгаль
04:45
ФОТОДТП в Турции: 6 погибших, 11 пострадавших
03:46
Пожары в Греции: эвакуированы 2 тысячи человек, ветер приближает пламя к селам
02:48
В Калифорнии пожар уничтожил город и охватил более 187 га
01:53
Во время встречи Зеленского с Байденом обсудят три блока вопросов – Кулеба
01:08
Масштабный лесной пожар вспыхнул в Черногории
00:30
В Афганистане "Талибан" за день захватил столицы трех провинций
23:27
В Беларуси из школьной программы исключили оппозиционерку Алексиевич
23:08
Минздрав хочет к осени обеспечить диагностику "Дельты" в каждой области
22:45
Призер Олимпиады Горуна поддержал Магучих: Спорт вне политики
Все новости...