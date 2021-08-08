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На марше солидарности с белорусами в Киеве произошли столкновения

Воскресенье, 8 августа 2021, 21:45
Укринформ

В Киеве прошел марш солидарности с белорусами, на котором произошли столкновения.

Источник: Hromadske

Детали: Несколько сотен человек прошли маршем от посольства Беларуси до Майдана Незалежности в знак солидарности с белорусами.

Участники мероприятия также почтили память председателя общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова, которого 3 августа нашли повешенным.

Они также остановились возле памятников Павлу Шеремету и Михаилу Жизневскому. Их память они почтили минутой молчания.

 
фото Укринформ

Участники демонстрации пришли с красно-белыми флагами. Люди выкрикивали "Живе Беларусь", "Лукашенко в автозак", "Верим, можем, победим".

Когда участники марша возвращались на Майдан Независимости, появилась группа националистов. Некоторые из них являются представителями "Нацкорпуса", однако они отмечали, что участвуют в мероприятии не от этой организации.

Увидев представителей движения анархистов, которые также пришли на марш, они заявили о провокации и пытались сорвать плакат последних. Между сторонами произошли столкновения, с обеих сторон применяли перцовые баллончики.

После этого подошли правоохранители, которые объяснили, что мероприятие должно проходить без символики и политических партий, поэтому плакат анархистов свернули.

 
фото Укринформ

Участники мероприятия также запланировали просмотр фильма о протестах.

Темы: акцииБеларусь
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