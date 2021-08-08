Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На марше солидарности с белорусами в Киеве произошли столкновения

Воскресенье, 8 августа 2021, 21:45
На марше солидарности с белорусами в Киеве произошли столкновения
Укринформ

В Киеве прошел марш солидарности с белорусами, на котором произошли столкновения.

Источник: Hromadske

Детали: Несколько сотен человек прошли маршем от посольства Беларуси до Майдана Незалежности в знак солидарности с белорусами.

Участники мероприятия также почтили память председателя общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова, которого 3 августа нашли повешенным.

Они также остановились возле памятников Павлу Шеремету и Михаилу Жизневскому. Их память они почтили минутой молчания.

 
фото Укринформ

Участники демонстрации пришли с красно-белыми флагами. Люди выкрикивали "Живе Беларусь", "Лукашенко в автозак", "Верим, можем, победим".

Когда участники марша возвращались на Майдан Независимости, появилась группа националистов. Некоторые из них являются представителями "Нацкорпуса", однако они отмечали, что участвуют в мероприятии не от этой организации.

Увидев представителей движения анархистов, которые также пришли на марш, они заявили о провокации и пытались сорвать плакат последних. Между сторонами произошли столкновения, с обеих сторон применяли перцовые баллончики.

После этого подошли правоохранители, которые объяснили, что мероприятие должно проходить без символики и политических партий, поэтому плакат анархистов свернули.

 
фото Укринформ

Участники мероприятия также запланировали просмотр фильма о протестах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: акцииБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
акции
Во Франции третью ночь продолжались беспорядки после того, как полиция застрелила подростка
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
На антиправительственный митинг в Варшаве собрались до 500 тысяч человек
Последние новости
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
Все новости...
Реклама: