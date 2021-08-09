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Месси не сдержал слез во время прощания с "Барселоной"

Понедельник, 9 августа 2021, 06:53
ФОТО: vnexplorer

Футболист Лионель Месси, прощаясь с клубом "Барселона", начал плакать до того, как заговорил.

Источник: Bloomberg

Прямая речь Месси: "Не знаю, смогу ли я говорить... Моя жизнь полностью изменится. Это будет тяжелая смена для меня и моей семьи. Но мы должны принять это и двигаться дальше".

"Это очень трудно для меня после стольких лет, после того, как я провел здесь всю жизнь. Я не был к этому готов".

Детали: Месси прощался с "Барселоной" после того, как играл в ней 21 год.

Он пытался контролировать эмоции, но сильно плакал, когда поднимался на трибуну стадиона "Камп Ноу".

Месси сказал, что, в отличие от прошлого года, когда мог уйти, он все же остался с "Барселоной" и пошел на уступки, включая уменьшение зарплаты на 50%. Он сказал, что был удивлен, услышав, что не сможет остаться из-за долга клуба и финансовые правила испанской лиги.

"В последние несколько дней я думал о том, что скажу сегодня, но, честно говоря, ничего не мог придумать. Меня переклинило, как и сейчас. Я был убежден, что мы останемся с клубом, который является нашим домом", - сказал Месси.

Семья Месси и некоторые его товарищи по команде были на "Камп Ноу" во время эмоциональноого прощания. Присутствующие несколько раз аплодировали ему.

34-летний Месси избегал говорить конкретно о своем будущем, заявив, что получил предложения от нескольких клубов после объявления о том, что он покинет каталонский клуб.

На вопрос о французском футбольном клубе "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), который хотел подписать футболиста, Месси признал, что это "возможно".

"На данный момент я не имею соглашения ни с одним клубом", - сказал он.

Как отмечает издание, в выходные ПСЖ вел переговоры с командой Месси, пытаясь заключить сделку.

Спортивная ежедневная газета L'Equipe сообщила в воскресенье, что Месси должен был прилететь в Париж в воскресенье вечером, чтобы согласовать детали сделки и в целях проведения медицинского осмотра в понедельник утром.

Что предшествовало:Футболист Лионель Месси и клуб "Барселона" не продлили контракт после 21 года игры аргентинца за испанский клуб.

Напомним:

  • Месси начал выступать за "Барселону" в 2000 году. С 2003 года он выступал за основной состав каталонцев.
  • За это время вместе с клубом он 10 раз выигрывал чемпионат Испании, 7 раз Кубок и Суперкубок страны, 4 раза – Лигу чемпионов и 3 раза – Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

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Темы: футбол
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