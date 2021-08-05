Конец эпохи: Месси уходит из "Барселоны" после 21 года игры за клуб

Футболист Лионель Месси и клуб "Барселона" не продлили контракт после 21 года игры аргентинца за испанский клуб.

Источник: football.com

Детали: Футбольный клуб сообщил, что капитан команды уходит из "Барселоны". Там заявили, что подписать новый контракт невозможно "из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги".

В то же время, в каталонском клубе говорят, что обе стороны намеревались продлить контракт.

Указывается, что нападающий команды и клуб глубоко сожалеют по поводу того, что не удалось осуществить общее желание продлить контракт.

Напомним: