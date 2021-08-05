Конец эпохи: Месси уходит из "Барселоны" после 21 года игры за клуб
Четверг, 5 августа 2021, 21:33
Футболист Лионель Месси и клуб "Барселона" не продлили контракт после 21 года игры аргентинца за испанский клуб.
Источник: football.com
Детали: Футбольный клуб сообщил, что капитан команды уходит из "Барселоны". Там заявили, что подписать новый контракт невозможно "из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги".
В то же время, в каталонском клубе говорят, что обе стороны намеревались продлить контракт.
Указывается, что нападающий команды и клуб глубоко сожалеют по поводу того, что не удалось осуществить общее желание продлить контракт.
Напомним:
- Месси начал выступать за "Барселону" в 2000 году. С 2003 года он выступал за основной состав каталонцев.
- За это время вместе с клубом он 10 раз выигрывал чемпионат Испании, 7 раз Кубок и Суперкубок страны, 4 раза – Лигу чемпионов и 3 раза – Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.