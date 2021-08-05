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Конец эпохи: Месси уходит из "Барселоны" после 21 года игры за клуб

Четверг, 5 августа 2021, 21:33
Фото: Getty Images

Футболист Лионель Месси и клуб "Барселона" не продлили контракт после 21 года игры аргентинца за испанский клуб.

Источник: football.com

Детали: Футбольный клуб сообщил, что капитан команды уходит из "Барселоны". Там заявили, что подписать новый контракт невозможно "из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги".

В то же время, в каталонском клубе говорят, что обе стороны намеревались продлить контракт.

Указывается, что нападающий команды и клуб глубоко сожалеют по поводу того, что не удалось осуществить общее желание продлить контракт.

Напомним:

  • Месси начал выступать за "Барселону" в 2000 году. С 2003 года он выступал за основной состав каталонцев.
  • За это время вместе с клубом он 10 раз выигрывал чемпионат Испании, 7 раз Кубок и Суперкубок страны, 4 раза – Лигу чемпионов и 3 раза – Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Темы: футбол
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