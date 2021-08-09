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РФ начинает масштабные военные учения, в том числе на оккупированных территориях

Понедельник, 9 августа 2021, 08:47
РФ начинает масштабные военные учения, в том числе на оккупированных территориях
Фото Минобороны РФ

Российская армия начинает масштабные учения на полигонах южных регионов, а также в оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу российского военного ведомства

Детали: Специалисты всех родов войск Южного военного округа с привлечением авиации и кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии начинают неделю с масштабных батальонных тактических учений на юге России а также во временно оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии.

Этап двусторонних батальонных тактических и специальных учений начинается 9 августа.

Учения пройдут на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, в захваченном Россией Крыму, на российских военных базах в Армении, в оккупированных Абхазии и Южной Осетии. Продолжатся учения до 15 сентября.

Отмечается, что в рамках учений мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений ЮВО выполнят учебно-боевые задачи представители всех родов войск.

Кроме того, в едином тактическом замысле будут задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также части и соединения, включая кораблями ЧФ и Каспийской флотилии.

Учения пройдут также с привлечением подразделений радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки, материально-технического и медицинского обеспечения и тому подобное.

Уточняется, что для участия в совместных мероприятиях боевой подготовки ежедневно планируется выделять более 80 самолетов и вертолетов.

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Темы: Росcияармия
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