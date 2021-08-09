Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Финляндия открыла границы для туристов из Украины

Понедельник, 9 августа 2021, 11:10
Финляндия открыла границы для туристов из Украины
Фото с Twitter ЕП

Правительство Финляндии 9 августа открывает границы и снимает все ограничения на въезд для граждан Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте финского правительства.

"Ограничения на въезд для граждан Украины, прибывающих в Финляндию из Украины, отменяются", - говорится в сообщении.

МИД Украины на своей интерактивной карте также подтверждает, что всем гражданам Украины (без исключений), которые приедут в Финляндию прямым рейсом из Украины, или транзитом через страны, также включенные в "зеленый список" Финляндии, будет разрешено въехать на территорию страны.

Все лица, прибывающие из любых третьих стран, в том числе из Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19, освобождаются от обязательного тестирования и прохождения карантина при условии, что после получения второй дозы вакцины прошло 14 дней.

Финляндией признаются следующие вакцины: Comirnaty (Pfizer-BionTech), COVID-19 Vaccine Spikevax (прежнее название Moderna), Vaxzevria (прежнее название COVID-19 Vaccine AstraZeneca), COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson), BIBP/Sinopharm, COVISHIELD, CoronaVac.

Граждане Украины, которые не имеют подтверждения полного курса вакцинации при пересечении границы Финляндии, должны предоставить один из следующих документов:

Сертификат, подтверждающий получение первой дозы вакцины, признается Финляндией. При этом обязательным является прохождение ПЦР-теста через 72 часов после прибытия в Финляндию.

Сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в Украине не позднее чем за 72 часа до пересечения границы. При этом обязательным является прохождение ПЦР-теста через 72 часов после прибытия в Финляндию.

Без наличия указанных выше документов или при наличии подтверждения о том, что человек переболел Covid-19, граждане Украины будут направлены на прохождение ПЦР-теста на пограничном пункте контроле. При этом обязательным является прохождение ПЦР-теста через 72 часов после прибытия в Финляндию.

Прохождение двух ПЦР-тестов после приезда в Финляндию является бесплатным для всех путешественников.

Читайте также: Отпуск в Европе: кто еще планирует пускать туристов из Украины и как попасть в "закрытые" страны

"Украинская правда" в Threads

Темы: Финляндиятуризмкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Финляндия
Финляндия выделит около 105 млн евро на военную поддержку Украины
Банк в Финляндии разрешил Ротенбергу вывести активы незадолго до наложения санкций ЕС
Россияне начали продавать дачи в Финляндии после ужесточения ограничений на въезд в страну
Последние новости
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
Все новости...
Реклама: