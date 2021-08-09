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Финляндия открыла границы для туристов из Украины

Понедельник, 9 августа 2021, 11:10
Фото с Twitter ЕП

Правительство Финляндии 9 августа открывает границы и снимает все ограничения на въезд для граждан Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте финского правительства.

"Ограничения на въезд для граждан Украины, прибывающих в Финляндию из Украины, отменяются", - говорится в сообщении.

МИД Украины на своей интерактивной карте также подтверждает, что всем гражданам Украины (без исключений), которые приедут в Финляндию прямым рейсом из Украины, или транзитом через страны, также включенные в "зеленый список" Финляндии, будет разрешено въехать на территорию страны.

Все лица, прибывающие из любых третьих стран, в том числе из Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19, освобождаются от обязательного тестирования и прохождения карантина при условии, что после получения второй дозы вакцины прошло 14 дней.

Финляндией признаются следующие вакцины: Comirnaty (Pfizer-BionTech), COVID-19 Vaccine Spikevax (прежнее название Moderna), Vaxzevria (прежнее название COVID-19 Vaccine AstraZeneca), COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson), BIBP/Sinopharm, COVISHIELD, CoronaVac.

Граждане Украины, которые не имеют подтверждения полного курса вакцинации при пересечении границы Финляндии, должны предоставить один из следующих документов:

Сертификат, подтверждающий получение первой дозы вакцины, признается Финляндией. При этом обязательным является прохождение ПЦР-теста через 72 часов после прибытия в Финляндию.

Сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в Украине не позднее чем за 72 часа до пересечения границы. При этом обязательным является прохождение ПЦР-теста через 72 часов после прибытия в Финляндию.

Без наличия указанных выше документов или при наличии подтверждения о том, что человек переболел Covid-19, граждане Украины будут направлены на прохождение ПЦР-теста на пограничном пункте контроле. При этом обязательным является прохождение ПЦР-теста через 72 часов после прибытия в Финляндию.

Прохождение двух ПЦР-тестов после приезда в Финляндию является бесплатным для всех путешественников.

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Темы: Финляндиятуризмкоронавирус
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