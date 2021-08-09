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Вопрос о членстве Украины в НАТО в принципе уже решен – посол Британии

Понедельник, 9 августа 2021, 11:23
Вопрос о членстве Украины в НАТО в принципе уже решен – посол Британии
фото: посольство Великобритании

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, что вопрос о том, может ли украинское государство присоединиться к НАТО, уже в принципе решен.

Источник: Симмонс в интервью ВВС News Украина

Прямая речь: "Ясно, что государства НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к НАТО. Можно сказать, что вопрос о том, может ли Украина присоединиться, уже решен в принципе.

Вопрос в том, что для этого нужно. И вот разговоры об этом с украинской стороной происходят регулярно, а сдвигов нет.

Моя задача как посла контактного посольства НАТО (статус "контактного посольства НАТО" является временным и переходит от одной дипмиссии союзника к другому обычно каждые два года. С 2019 года этот статус носят совместно британское и канадское посольство. - ред.) заключается в том, чтобы распространять знание о НАТО и развеивать дезинформацию, а также в том, чтобы вести диалог с Украиной, поддерживать и помогать ей на пути к членству".

Детали: По словам Симмонс, с вовлеченностью Украины, ее участием в операциях НАТО - все отлично, и прогресс очевиден. Но относительно институциональных реформ, которых требует членство, то остается много работы, - в некоторых сферах больше, чем в других.

Одна из них - институциональная реформа в сфере обороны.

"В дополнение, статус "Партнера расширенных возможностей" и План действий по членству четко говорят: есть сопутствующие реформы, в которых также должен быть прогресс. Это судебная реформа и реформа сектора безопасности", - подчеркнула посол.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТО
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