Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лето в разгаре: прогноз на вторник

Понедельник, 9 августа 2021, 12:43

В Украине ожидается жаркая погода, местами дожди с грозами.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Ловим завтрашний атмосферный фронт в Украине, ибо, похоже, из ближайшей синоптической перспективы, только во вторник у нас есть шанс на дожди.

Кратковременные грозовые дожди 10 августа из-за деятельности атмосферного фронта и, так называемой, линии восхождения, вдоль которой сходятся ветры разных направлений и возрастает вероятность дождя, будут выпадать неравномерно.

Только северо-западная часть Украины (кто отдыхает на Шацких озерах, тому будет ясно и сухо)) удержится от осадков".

Детали: По словам Диденко, температура воздуха в ближайшие сутки в Украине существенно не будет меняться.

В течение дня более свежим останется Запад Украины, +23, +27 градусов, на юге и востоке будет преобладать жара: +28, +33 градуса.

На остальной территории во вторник ожидается +26 +30 градусов.

В Киеве 10 августа местами возможен кратковременный дождь и гроза. Дневная температура воздуха будет достигать +28 +30 градусов.

Неделя в целом окажется в поле повышенного атмосферного давления, антициклональный,  поэтому серьезные осадки - маловероятны, указывает синоптик.

Прямая речь: "Ближайшие выходные, 14 августа, на Маковея, и 15 августа обещают в Украине замечательную погоду - солнышко, белые облака, комфортную температура воздуха, не выше +24, +30 градусов.

Хотя сегодня и понедельник - говорят, тяжелый день - поэтому будем выравнивать балласт, гармонизировать настроение и рабочее душевное состояние планами и мечтами на ближайший уик-энд.

Поэтому, напоминаю, летних выходных осталось раз-два-три. Буквально))".

Украинская правда
Темы: погода
powered by lun.ua
Главное сегодня

Боевики убили трех украинцев в колонии ОРДО

В Украине будут идти дожди до конца недели

фотоНовые назначения в ВСУ: Зеленский представил командующих Воздушных сил и ДШВ

Новости 9 августа: объятия Магучих с россиянкой, визит Меркель

Зеленский ответил на обвинения Лукашенко в подготовке боевиков

В Беларуси ликвидировали ПЕН-центр, которым руководит нобелевская лауреат

Все новости...
погода
Из-за ливней и сильного ветра десятки населенных пунктов остались без электричества
Воскресенье в Украине пройдет почти без дождя
Ураган сорвал крышу с Каменец-Подольской крепости и повредил корпус
Последние новости
00:40
Каждые две минуты в Иране от коронавируса умирает один человек
00:35
Тимановская продала свою медаль
23:46
Боевики убили трех украинцев в колонии ОРДО
23:22
Минфин США назвал имена "кошельков" Лукашенко, попавших под новые санкции
23:00
9 человек умерли в российской больнице из-за прорыва трубы с кислородом
22:37
Украина в годовщину непризнанных выборов предостерегла Россию от поглощения Беларуси
22:15
В Украине будут идти дожди до конца недели
21:54
Новости экономики: новый временный председатель Укрзализныци, банки просят сворачивать кредиты "5-7-9"
21:39
Убытки от наводнений в Германии могут достичь 20-30 млрд евро
21:22
фотоНовые назначения в ВСУ: Зеленский представил командующих Воздушных сил и ДШВ
Все новости...