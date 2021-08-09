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Лето в разгаре: прогноз на вторник

Понедельник, 9 августа 2021, 12:43

В Украине ожидается жаркая погода, местами дожди с грозами.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Ловим завтрашний атмосферный фронт в Украине, ибо, похоже, из ближайшей синоптической перспективы, только во вторник у нас есть шанс на дожди.

Кратковременные грозовые дожди 10 августа из-за деятельности атмосферного фронта и, так называемой, линии восхождения, вдоль которой сходятся ветры разных направлений и возрастает вероятность дождя, будут выпадать неравномерно.

Только северо-западная часть Украины (кто отдыхает на Шацких озерах, тому будет ясно и сухо)) удержится от осадков".

Детали: По словам Диденко, температура воздуха в ближайшие сутки в Украине существенно не будет меняться.

В течение дня более свежим останется Запад Украины, +23, +27 градусов, на юге и востоке будет преобладать жара: +28, +33 градуса.

На остальной территории во вторник ожидается +26 +30 градусов.

В Киеве 10 августа местами возможен кратковременный дождь и гроза. Дневная температура воздуха будет достигать +28 +30 градусов.

Неделя в целом окажется в поле повышенного атмосферного давления, антициклональный,  поэтому серьезные осадки - маловероятны, указывает синоптик.

Прямая речь: "Ближайшие выходные, 14 августа, на Маковея, и 15 августа обещают в Украине замечательную погоду - солнышко, белые облака, комфортную температура воздуха, не выше +24, +30 градусов.

Хотя сегодня и понедельник - говорят, тяжелый день - поэтому будем выравнивать балласт, гармонизировать настроение и рабочее душевное состояние планами и мечтами на ближайший уик-энд.

Поэтому, напоминаю, летних выходных осталось раз-два-три. Буквально))".

Украинская правда
Темы: погода
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