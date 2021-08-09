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Свитолина – лидер мирового рейтинга теннисисток по времени пребывания в топ-10

Понедельник, 9 августа 2021, 14:11
Свитолина – лидер мирового рейтинга теннисисток по времени пребывания в топ-10
Фото с Facebook Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на одну строчку и вернулась в топ-5 в обновленном рейтинге WTA.

Источник: ZN.UA

Детали: При этом украинка продлила время пребывания в топ-10 списка до 200 недель. Свитолина вошла в первую десятку рейтинга в 2017 году и с 22 мая ее не покидала.

Издание отмечает, что этот показатель стал рекордным среди действующих теннисисток первой десятки после того, как спустя 373 недели ее покинула румынка Симона Халеп.

Первой ракеткой мира остается австралийка Эшли Барти.

В первую пятерку также входят Наоми Осака (Япония), Арина Соболенко (Беларусь) и София Кенин (США).

В первой сотне списка также находятся украинки Даяна Ястремская (50), Марта Костюк (58) и Ангелина Калинина (78).

Темы: спортрейтинг
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