Залужному доверяют больше, но первый тур выиграл бы Зеленский – опрос

Уровень доверия к бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному выше, чем к президенту Владимиру Зеленскому, однако на президентских выборах за Зеленского проголосовали бы около 35% опрошенных, за Залужного – около 25%.

Источник: исследование Социологической группы "Рейтинг" за 21-23 августа 2025 года

Детали: Уровень доверия к Валерию Залужному составляет 74%, Владимиру Зеленскому доверяют 68%, Кириллу Буданову – 59%.

При этом в случае проведения президентских выборов наибольшую поддержку получил бы Зеленский (35,2% среди всех опрошенных), на втором месте Залужный (25,3%).

За Петра Порошенко готовы проголосовать 5,3% опрошенных, за Кирилла Буданова – 4,5%, за Юлию Тимошенко – 3,4%, за Дмитрия Разумкова – 3,2%, Андрея Билецкого – 2,2%, Сергея Притулу – 2%, Юрия Бойко – 1,6%, Виталия Кличко – 0,6%, еще 4% отдали бы голос за другого кандидата, 3,6% не голосовали бы вообще, 9,2% не смогли ответить на этот вопрос.

Как видно из графика, с июля 2025 года рейтинг Зеленского вырос с 30,7% до 35,2%, Залужного – с 24,8% до 25,3%.

На парламентских выборах лидировала бы условная Партия Залужного (23,7%), второе место занимал бы условный Блок Зеленского (19,7%). Далее идут "Европейская солидарность" (7,4%), условные Партия Буданова (6,4%) и Партия Азов (5,9%).

По сравнению с июлем, рейтинг Блока Зеленского вырос с 14,3% до 19,7%, Партии Залужного – с 21,8% до 23,7%.

Справочно: Опрос проводился 21-23 августа 2025 года методом САТI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опрошено 1600 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (погрешность – не более 2,5% с доверительной вероятностью 0,95).

Что предшествовало: Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", проведенному с 22 по 27 июля, большинство граждан Украины на ближайших президентских выборах проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского, но на парламентских – за гипотетическую "партию Залужного".