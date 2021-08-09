Спортсменка из Беларуси продает свою медаль в поддержу репрессированных

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которую пытались насильно вывезти из Японии в Беларусь, после прибытися в Польшу решила продать свою медаль с Европейских игр в Минске.

Источник: Reuters

Детали: Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая обвинила своих тренеров в халатности на Олимпиаде в Токио, выставила на аукцион eBay серебряную медаль Европейских игр, завоеванную в 2019 году на дистанции 100 м.

Средства от продажи медали будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности, таким образом Тимановская хочет сделать вклад в помощь белорусским спортсменам, которые подверглись преследованиям режима Александра Лукашенко.

По состоянию на утро понедельника ставки на медаль на eBay достигли 5,2 тыс. долларов.

Легкоатлетка призналась, что серебряная медаль, которую она завоевала в командной эстафете на Европейских играх-2019, имеет для нее особое значение.

Прямая речь: "Эти соревнования были для меня чрезвычайно важны, так как проводились на домашней арене. Многие люди, в том числе моя семья и родственники, пришли и болели за меня".

Справка: Белорусский фонд спортивной солидарности поддерживает спортсменов, заключенных в тюрьму или отстраненных за свои политические взгляды.

Напомним: