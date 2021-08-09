Взрыв на Позняках: силовики завершили расследование

Завершено досудебное расследование по делу о взрыве в жилом доме на Позняках в столице.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Максимец: "Сегодня подозреваемые и их адвокаты явились в орган досудебного расследования и получили возможность знакомиться с доказательствами стороны обвинения.

Материалы относительно еще одной подозреваемой, бывшей сотрудницы "Киевгаза", которая, по данным следствия, находится на неконтролируемой территории Луганской области, выделены в отдельное уголовное производство.

Женщина объявлена в розыск".

Детали: При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 5 должностных лиц АО "Киевгаз" по факту взрыва в жилом доме на Позняках, произошедшего 21 июня 2020 года.

Согласно материалам досудебного расследования, взрыв газа, который привел к обрушению конструкций десятиэтажного многоквартирного жилого дома, гибели пяти человек и травмированию трех, произошел из-за нарушения должностными лицами АО "Киевгаз" требований ряда нормативно-правовых актов.

В частности, речь идет о нарушении "Правил безопасности систем газоснабжения", "Кодекса газораспределительных систем" и других, в части установления технологической перемычки (байпаса) во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа.

Кроме того, вследствие потери жилья жителям дома причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн грн.

Указанное подтверждается заключениями проведенных экспертиз.

Среди подозреваемых - первый заместитель председателя правления АО "Киевгаз", трое главных инженеров управлений эксплуатации газового хозяйства и начальник службы охраны труда.

Действия сотрудников квалифицированы по ч. 2 ст. 272 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии, лицом которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей.

Указанным лицам в порядке ст. 290 УПК Украины объявлено о завершении следствия и открыты материалы уголовного производства для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлено в суд для рассмотрения по существу.