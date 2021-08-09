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В контейнере с бананами нашли кокаин на $1 миллион

Понедельник, 9 августа 2021, 16:09

Силовики заблокировали контрабандный канал транзитного переправки оптовых партий наркотиков из Эквадора в Евросоюз: во время спецоперации в Одессе задержаны трое организаторов наркобизнеса.

Источник: СБУ, ОГП, ГПСУ

Детали: Разоблачены и задержаны три человека по факту контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах.

Правоохранители обнаружили 50 брикетов с кокаином в контейнере с бананами, который прибыл из Эквадора в морской торговый порт "Южный".

У злоумышленников изъяли почти 60 кг кокаина на 10 млн долл. по ценам черного рынка.

По данным "Интерпола", задержанные причастны к деятельности одной из крупнейших в мире преступных организаций "Ндрангета", отмечает СБУ.

Указано, что сотрудники СБУ получили информацию о том, что участники группировки планируют нелегально переправить через Украину в ЕС крупную партию наркотиков. Контрабандный "товар" злоумышленники скрыли в грузовом контейнере с фруктами.

Во время углубленного таможенного досмотра груза в Морском торговом порту "Южный" правоохранители обнаружили скрытые брикеты с кокаином.

По результатам совместных мероприятий в Одессе задержали трех человек, граждан Украины, Румынии и Албании, которые организовали поставку наркотиков.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным подозрения за контрабанду наркотиков. За это преступление статья 305 Уголовного Кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Украинская правда
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