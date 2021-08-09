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Германия начинает поставки вакцин от коронавируса бедным странам

Понедельник, 9 августа 2021, 20:34
Германия начинает поставки вакцин от коронавируса бедным странам

Германия начинает отправку избыточных доз вакцин от коронавируса производства компании AstraZeneca в бедные страны.

Об этом сообщила в понедельник, 9 августа, заместитель представителя немецкого правительства Ульрике Деммер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Первые 1,3 миллиона доз поступят в Судан, Узбекистан, Эфиопию, Афганистан и Таджикистан. Эту поставку вакцин будут осуществлять через глобальную инициативу COVAX.

По словам Деммер, таким образом Германия делает "важный вклад в глобальную борьбу с пандемией".

В начале июля правительство Германии приняло решение передать до конца года третьим странам минимум 30 млн доз вакцин от производителей AstraZeneca и Johnson&Johnson.

80% от этого количества будут предоставлены инициативе COVAX, еще 20% поставят на двусторонней основе.

В середине июля канцлер Ангела Меркель сообщила, что Украина получит от Германии 1,5 млн доз вакцины против коронавируса.

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Темы: Германиякоронавирусвакцинация
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