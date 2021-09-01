COVID в Украине: заболели 2 075 человек, в больницы попали 874 человека

31 августа в Украине зафиксировали 2 075 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 874 человека, умерли 44 больных, выздоровели 925 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего случаев заболевания в этот вторник зарегистрировали в г. Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

Среди новых больных 153 ребенка и 52 медработника.

За минувшие сутки протестировали: методом ПЦР – 28 140 человек, методом ИФА – 8 159 человек, экспресс-тестами – 27 102 человека.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 288 371 человек, из них выздоровели 2 208 865 человек, а умерли 53 833 человека.

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