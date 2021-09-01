Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

COVID в Украине: заболели 2 075 человек, в больницы попали 874 человека

Среда, 1 сентября 2021, 08:22
Алена Рощенко, УП

31 августа в Украине зафиксировали 2 075 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 874 человека, умерли 44 больных, выздоровели 925 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего случаев заболевания в этот вторник зарегистрировали в г. Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

Среди новых больных 153 ребенка и 52 медработника.

За минувшие сутки протестировали: методом ПЦР – 28 140 человек, методом ИФА – 8 159 человек, экспресс-тестами – 27 102 человека.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 288 371 человек, из них выздоровели 2 208 865 человек, а умерли 53 833 человека.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине повысят стипендии студентам

видеоПутин устроил школьникам "урок истории" и запутался: поправил знающий ученик

Кулеба ответил Лаврову на слова об отсутствии "большого ума" у Зеленского

Украинка с мировым рекордом выиграла "золото" Паралимпиады в толкании ядра

Трухин впервые прокомментировал скандальную ДТП: Ударился головой и знает "заказчиков"

Партнерство, деньги и энергетика: в Белом доме анонсировали договоренности Байдена и Зеленского

Все новости...
Covid-2019
Италия открылась для вакцинированных туристов из Украины
Пограничники получили новый гаджет для проверки COVID-19 сертификатов
В Украине сделали уже 9 миллионов прививок против коронавируса
Последние новости
19:23
Байден планирует подтвердить Зеленскому приверженность США евроатлантическим стремлениям Украины
19:21
Страны ОПЕК+ решили и дальше увеличивать производство нефти
19:03
Отбор ЧМ-2022: Украина теряет победу в игре Казахстаном в последние секунды
19:01
В Польше задержали трех украинцев, членов банды похитителей авто
18:44
Британская разведка считала маловероятным захват Кабула талибами в этом году
18:38
Оккупанты 4 раза нарушили "тишину", потерь нет – штаб ООС
18:32
Биржа по торговле капиталом в Украине: правительство создало рабочую группу
18:29
Украинская сборная в восьмой день Паралимпиады завоевала 8 медалей
18:25
Поддержки со стороны НАТО недостаточно – Зеленский
18:09
Украина получит от США инновационные лекарства против COVID-19 – Ляшко
Все новости...