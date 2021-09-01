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Зеленский рассказал, с какого вопроса планирует начать встречу с Байденом

Среда, 1 сентября 2021, 08:47
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский первым вопросом на встрече с президентом США Джо Байденом планирует обсудить тему временно оккупированного Донбасса и Крыма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства сказал во время визита в Вашингтон в комментарии "Суспильному".

"У нас будет не просто вопрос-ответ. У нас будет серьезная встреча, несколько будет секторов нашего разговора. Сложно сказать, с какого именно вопроса начать. Многие вещи на которые хочется получить не ответ, а получить видение. Тем более, что вопрос не в том, что спрашивает Украина и отвечает Америка. Мне кажется, что у каждой стороны есть вопросы и ответы", - заявил Зеленский и добавил, что планирует начать встречу с обсуждения вопросов Крыма и Донбасса.

Кроме того, по словам Зеленского, на встрече с Байденом будет подниматься тема инвестиций. "Мы поблагодарим президента США за поддержку, она ощущается в развитии энергетической системы Украины", - добавил он.

Также на встрече лидеры Украины и США обсудят вопросы газопровода "Северный поток-2".

"У нас есть больной вопрос "Северный поток- ". Если он будет достроен, а все говорят, что он будет достроен, то мы поборемся с тем, как он будет работать. В случае работающего "Северного потока-2", мы хотели бы договориться о конкретных вещах и гарантиях со стороны США", - отметил Зеленский и подчеркнул, что подразумевает введение новых санкций против РФ.

Встреча Зеленского и Байдена в Белом доме состоится 1 сентября. Запланированы переговоры с глазу на глаз и в расширенном формате. После встречи планируется совместное заявление, но пресс-конференция не анонсировалась.

Темы: ЗеленскийБайденСШАмеждународные отношения
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