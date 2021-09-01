Форпост безопасности и мультихаб: Зеленский в США рассказал, какой видит Украину через 5-10 лет

Президент Владимир Зеленский через 5-10 лет видит Украину форпостом безопасности, мультихабом, успешной и устойчивой страной, где есть больше справедливости и больше возможностей.

Источник: Офис президента со ссылкой на презентацию Зеленским План трансформации Украины в Вашингтоне

Прямая речь Зеленского: "Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей – строим успешную и устойчивую Украину".

Детали: По его словам, документ под названием "A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine" определяет видение развития Украины на ближайшие годы как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".

В частности, план преобразования экономики Украины предусматривает развитие человеческого капитала, обеспечение "зеленой" трансформации, энергетической безопасности страны, развитие стратегического партнерства Украины с США.

Документ содержит более 80 "конкретных совместных экономических и инвестиционных проектов" на общую сумму 277 миллиардов долларов, которые предполагается финансировать из госбюджета и за счет программ международной помощи, кредитов, инвестиций.

Президент выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этого амбициозного плана.

Зеленский добавил, что сейчас все изменения в стране происходят в условиях войны, поэтому безопасность остается ключевым вызовом для Украины, а полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины – ключевой целью.

Президент подчеркнул, что несмотря на все трудности и угрозы, Украина сегодня проводит ряд "системных реформ", является страной свободы, надежды, движения только вперед и развития.