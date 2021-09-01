Россия поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов и ЗРК – Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в скором времени из России на вооружение белорусской армии поступят десятки самолетов, вертолетов" и средств борьбы с воздушными целями противника, включая зенитно-ракетные комплексы С-400.

Источник: БелТА

Прямая речь Лукашенко: "В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил".

Детали: Лукашенко не назвал ни сроков, ни точных объемов поставок, но отметил, что Беларусь получит "самое современное оборудование".

Он также добавил, что, если во время предстоящих военных учений "Запад-2021" увидят, что белорусской армии нужно что-то еще, то купят у Российской Федерации и поставят на вооружение.