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Партнерство, деньги и энергетика: в Белом доме анонсировали договоренности Байдена и Зеленского

Среда, 1 сентября 2021, 14:03

В Белом доме рассказали о ключевых договоренностях, которые будут достигнуты между Украиной и США в рамках встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне 1 сентября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал неназванный представитель Белого дома в ходе телефонного общения с журналистами накануне встречи Байдена с Зеленским.

В частности, чтобы закрепить повышенный статус стратегического партнерства, США и Украина объявят о возобновлении работы Комиссии стратегического партнерства, которая не собиралась уже три года.

Собеседник добавил, что этой осенью ожидается встреча между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, где они утвердят новую хартию между обеими странами, в которой будут изложены параметры сотрудничества между государствами для борьбы с вызовами XXI века.

Отдельный блок договоренностей будет касаться обороны. Джо Байден объявит о своем одобрении нового пакета помощи Украине в сфере безопасности на сумму 60 млн долларов.

Кроме того, Министерство обороны подпишет стратегическое оборонное рамочное соглашение, которое усилит сотрудничество по ряду насущных вопросов, включая безопасность в Черном море, обмен кибернетической информации и разведывательными данными, а также дальнейшую поддержку Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии.

Президент Байден заявит о готовности США продолжить поддержку проведения реформ для укрепления демократии в Украине.

"Президент Зеленский разработал инициативу для развития плана трансформационных реформ в Украине, который, как мы ожидаем, президент Зеленский предварительно обсудит с президентом Байденом, а затем этой осенью более полно представит в Комиссии стратегического партнерства", - рассказал представитель Белого дома.

С 2014 года США предоставили Украине почти 2 млрд долларов помощи в целях развития демократии и в этом году планируют выделить более 463 млн долларов помощи, добавил он.

Что касается энергетики, президенты объявят о новых инициативах по преодолению климатического кризиса и укреплении энергетической безопасности Украины, включая запуск обновленного Стратегического диалога по энергетике и климату, которым будет заниматься Министерство энергетики США.

"Целью этого диалога является привлечение инвестиций в энергетическую безопасность путем реформ, сокращение выбросов парниковых газов, рассмотрение других инициатив по изменению климата и дальнейшее устранение последствий влияния "Северного потока-2 ", - отметил представитель американской администрации.

Кроме того, Вашингтон предоставит Киеву дополнительно $45 млн гуманитарной помощи, чтобы помочь решить проблемы украинцев, которые в связи с российской агрессией испытывают нужду.

Также Вашингтон предоставит дополнительную помощь в связи с COVID в размере 12,8 млн долларов.

Ожидается, что о ключевых договоренностях между Украиной и США будет объявлено в заявлении, которое будет обнародовано после встречи президентов.

Зеленский ранее рассказал, что первым вопросом на встрече с президентом США Джо Байденом планирует обсудить тему временно оккупированных Донбасса и Крыма.

Темы: БайденЗеленский
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