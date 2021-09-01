Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россия блокирует свободное судоходство в Черном и Азовском морях – представитель США в ОБСЕ

Среда, 1 сентября 2021, 14:22
фото: ВМС ВСУ

Представитель США в ОБСЕ Джордж Кент заявил, что Россия продолжает блокировать свободное судоходство в Черном и Азовском морях.

Источник: Кент на специальной ежегодной конференции по обзору безопасности в Украине 31 августа, "Радио Свобода"

Прямая речь: "Россия продолжает препятствовать свободе плавания судов в Черном и Азовском морях в нарушение международного права...

Этой весной мы стали свидетелями наибольшего скопления российских войск и техники в оккупированном Крыму и вдоль границы России с Украиной после вторжения России в 2014 году.

Россия не предоставила какого-либо существенного ответа на законный запрос Украины в соответствии с Венским документом о предоставлении дополнительной информации об этой необычной и провокационной военной деятельности. Россия не предоставила никаких разумных объяснений своим действиям".

Детали: По его словам, хотя Россия и отвела часть своих вооруженных сил и техники от границы с Украиной и из Крыма, ее "военные позиции остаются такими же усиленными", как вдоль российско-украинской границы, так и в Крыму.

Темы: КрымоккупацияРосcияЧерное мореАзовское море
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине 2 477 новых случаев COVID, растет заболеваемость среди детей

На Паралимпиаде в Токио украинцы завоевали еще два "золота"

фотоЗеленский в Украинском доме в Вашингтоне вручил награды

"Не знаю, возникла ли химия" – Зеленский о встрече с Байденом

Зеленский и Байден вывели отношения США и Украины на новый уровень – Кулеба

США заявили Украине, что выступают против "Северного потока-2"

Все новости...
Крым
Оккупанты удерживают крымского татарина в СИЗО Симферополя в нечеловеческих условиях
СБУ задержала боевика, который помогал России оккупировать Крым
Голосование в оккупированном Крыму ударит по легитимности всех выборов в Госдуму - МИД
Последние новости
08:57
Ученые установили период, когда больные с COVID-19 скорее всего могут заразить других
08:50
80 тысяч украинцев получили вторую COVID-прививку в первый день осени
08:26
В Германии началась пятидневная забастовка железнодорожников
08:16
В Украине 2 477 новых случаев COVID, растет заболеваемость среди детей
08:00
Новости среды и ночи: встреча Зеленского и Байдена, замена троих министров
07:45
С начала суток оккупанты на Донбассе срывали "тишину" и ранили бойца ВСУ
07:28
На Паралимпиаде в Токио украинцы завоевали еще два "золота"
06:37
Covid в мире: США и Мексика – лидеры по суточной смертности
05:45
В России прекратил существование основанный Навальным ФБК
04:56
фотоЗеленский в Украинском доме в Вашингтоне вручил награды
Все новости...