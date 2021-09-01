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Россия блокирует свободное судоходство в Черном и Азовском морях – представитель США в ОБСЕ

Среда, 1 сентября 2021, 14:22
Россия блокирует свободное судоходство в Черном и Азовском морях – представитель США в ОБСЕ
фото: ВМС ВСУ

Представитель США в ОБСЕ Джордж Кент заявил, что Россия продолжает блокировать свободное судоходство в Черном и Азовском морях.

Источник: Кент на специальной ежегодной конференции по обзору безопасности в Украине 31 августа, "Радио Свобода"

Прямая речь: "Россия продолжает препятствовать свободе плавания судов в Черном и Азовском морях в нарушение международного права...

Этой весной мы стали свидетелями наибольшего скопления российских войск и техники в оккупированном Крыму и вдоль границы России с Украиной после вторжения России в 2014 году.

Россия не предоставила какого-либо существенного ответа на законный запрос Украины в соответствии с Венским документом о предоставлении дополнительной информации об этой необычной и провокационной военной деятельности. Россия не предоставила никаких разумных объяснений своим действиям".

Детали: По его словам, хотя Россия и отвела часть своих вооруженных сил и техники от границы с Украиной и из Крыма, ее "военные позиции остаются такими же усиленными", как вдоль российско-украинской границы, так и в Крыму.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымоккупацияРосcияЧерное мореАзовское море
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