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Пьяный водитель возил полицейского на капоте: у того сломаны ноги

Среда, 1 сентября 2021, 15:20
Фото полиции

Водитель "Мазды", который находился за рулем в состоянии опьянения, сбил полицейского и около 5 км вез его на капоте пока не врезался в дерево. Патрульный получил переломы обеих ног.

Источник: полиция Запорожской области

Дословно: "Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Пытаясь избежать ответственности, он направил транспортное средство на полицейского и нанес тяжелые травмы. Нарушителя задержали. Ему сообщено о подозрении в совершении двух тяжких преступлений".

Детали: Событие произошло 31 августа около 11:00 в центре поселка городского типа Михайловка. Патрульные остановили автомобиль "Мазда" за нарушение правил дорожного движения.

Водитель авто, местный житель 1950 года, имел явные признаки алкогольного опьянения. В салоне машины также находилась 13-летняя пассажирка.

После предложения полицейских пройти освидетельствование в медицинском учреждении, мужчина заперся в салоне авто, завел двигатель и направил транспортное средство на патрульного. В результате этого старший сержант полиции оказался на капоте иномарки, а водитель продолжал набирать скорость.

По данным полиции, "Мазда" проехала почти 5 км на большой скорости и остановилась, когда столкнулась с деревом.

В результате патрульный получил переломы обеих ног, а несовершеннолетняя пассажирка – сотрясение головного мозга средней степени тяжести.

Нарушителя задержали. Ему объявили о подозрении по ч.3 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч.2 ст.286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) УК. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Также открыто уголовное производство по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК. Санкция этой статьи предусматривает от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Украинская правда
Темы: ЗапорожьеполицияДТП
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