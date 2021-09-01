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Папа Римский ошибочно процитировал Путина вместо Меркель

Среда, 1 сентября 2021, 15:42
Фото: "РИА Новости"

Папа Римский Франциск высказался по поводу ситуации в Афганистане, собираясь процитировать канцлера Германии Ангелу Меркель, но ошибочно привел слова российского президента Владимира Путина.

Об этом пишет агентство dpa, сообщает "Европейская правда".

Во время радиоинтервью в Испании Папу спросили о будущем Афганистана после того, как США и их союзники ушли из страны.

Франциск в ответ похвалил Меркель как одну из "самых выдающихся личностей в международной политике", прежде чем процитировать следующее мнение:

"Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию собственных ценностей другим и попытки построить демократию в других странах по чужим лекалам, не учитывая исторические, национальные, религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы".

На самом деле это заявление принадлежит российскому президенту Владимиру Путину, он сделал ее во время визита Меркель в Москву 20 августа.

Путин до этого регулярно критиковал усилия Запада в контексте Афганистана.

В интервью Папа похвалил "мудрость" "этой женщины". Ватикан не ответил агентству на просьбу прокомментировать перепутанную цитату.

Это было первое интервью Папы Франциска после его пребывания в больнице в июле, когда ему удалили часть кишечника.

Темы: МеркельПутинрелигия
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